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"Бык Холода" покорил Канаду: история создания первого якутского 3D-мультфильма

"Бык Холода" покорил Канаду: история создания первого якутского 3D-мультфильма
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В мире анимации, где господствуют гиганты индустрии, все чаще звучат голоса из самых неожиданных уголков планеты. Якутская анимация, родившаяся среди вечной мерзлоты и древних легенд, завоевывает признание на престижных международных фестивалях, поражая зрителей своей самобытностью и глубиной.

Одним из ярчайших представителей этого нового явления стал Маркел Мартынов, талантливый 3D-аниматор и режиссер, член Европейской киноакадемии и создатель первых якутских 3D-мультфильмов, чья творческая судьба тесно переплетена с историей студии "Тундра".

"Тундра": где рождаются легенды

Студия возникла не случайно. Ее появление стало ответом на запрос времени, отражением стремления якутского народа сохранить и приумножить своё уникальное культурное наследие. Основатели студии поставили перед собой амбициозную цель: создавать высококачественную 3D-анимацию на якутском языке, которая бы знакомила мир с богатым внутренним миром, традициями и легендами народа Саха.

Именно здесь, на стыке древних сказаний и современных технологий, раскрылся талант Маркела Мартынова. Обладая богатым опытом работы в геймдеве и участия в создании крупных российских анимационных проектов, таких как "Кощей. Начало" и "Сказочный патруль", Маркел привнес в анимационную студию "Тундра" необходимые знания, профессионализм и творческую энергию.

От легенды до реальности: "Бык Холода" и "Мунха"

Первым шагом студии на пути к мировому признанию стал короткометражный мультфильм "Бык Холода". Этот проект не случайно был выбран для дебюта. История о мальчике, который учится у своего деда древнему искусству ледовой скульптуры и погружается в мир якутских легенд, где оживают духи природы, а грань между реальностью и сказкой становится неуловимой, стала своеобразным манифестом студии. "Бык Холода" не только демонстрировал возможности 3D-анимации в передаче красоты и суровости якутской природы, но и открывал зрителям дверь в удивительный мир якутской мифологии.

Фото: Маркел Мартынов

"Мунха", второй мультфильм студии, обратился к более приземленной, но не менее важной теме — традиционной якутской рыбалке. Эта история о маленькой девочке, которая стремится найти своё место в мире взрослых и понять значение семейных традиций, наполнена теплом, юмором и непосредственностью. "Мунха" стал своеобразным гимном якутской семье, где через призму детского восприятия раскрываются важные жизненные ценности — любовь, взаимовыручка, уважение к старшим и преемственность поколений.

Обладая не только профессиональным мастерством, но и глубоким пониманием культуры своего народа, Маркел Мартынов смог вдохнуть жизнь в эти уникальные проекты.

В "Быке Холода" Маркел выступил не только как опытный 3D-аниматор, но и взял на себя ответственную роль супервайзера анимации. Это означало, что он отвечал не только за собственную работу, но и за координацию всей анимационной команды, за соответствие визуального ряда высоким художественным стандартам и за точное воплощение режиссерского замысла. Маркел внимательно следил за каждой деталью: от пластики движений персонажей до реалистичности снега и льда, чтобы создать на экране убедительный и волшебный мир якутской легенды.

"Мунха" стал для Маркела новым этапом в карьере. В этом проекте он впервые выступил в качестве режиссера, взяв на себя еще большую ответственность за судьбу мультфильма. И Маркел блестяще справился с этой задачей. Он смог создать на экране не просто красивую историю, а настоящую оду якутской семье, проникнутую теплом, искренностью и любовью к родной земле.

Больше чем анимация: "Бык Холода" и "Мунха" как культурный феномен

Оба мультфильма получили высокую оценку не только зрителей, но и профессионального сообщества. "Бык Холода" был удостоен престижной награды Indigenous Language Production Award на международном кинофестивале ImagineNative в Канаде, а "Мунха" был отобран в конкурсную программу фестиваля "Золотой Ворон" и показан на Margaret Mead Film Festival в Нью-Йорке. Эти награды стали заслуженным признанием таланта и мастерства Маркела Мартынова, а также всей команды студии "Тундра".

Успех "Быка Холода" и "Мунха" далеко выходит за рамки кинематографических наград. Эти мультфильмы стали настоящим культурным феноменом, позволившим миру по-новому взглянуть на Якутию и её народ.

"Бык Холода", с его потрясающей визуализацией якутской природы и завораживающими образами древних легенд, стал своеобразной визитной карточкой якутской культуры на международной арене. Мультфильм демонстрировался на многочисленных фестивалях и кинопоказах, вызывая неизменный интерес у зрителей и получая высокие оценки критиков. "Бык Холода" доказал, что якутская анимация может быть не только аутентичной, но и понятной и близкой зрителям разных культур и поколений.

"Мунха", в свою очередь, сыграл важную роль в популяризации якутского языка. Мультфильм, созданный на родном языке его героев, с субтитрами на разных языках мира, позволил зрителям услышать мелодику и красоту якутской речи. "Мунха" стал своеобразным мостом, соединяющим Якутию с мировым сообществом, и показал, что культура — это не только то, что мы видим, но и то, что мы слышим и чувствуем.

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16 августа 2024, 12:07
Фото: Freepik
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