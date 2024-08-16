"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец

Телеведущая Ксения Бородина кичится новыми романтическими отношениями в Сети. Публика же относится к этому скептически.

Еще год назад Ксения Бородина с претензией ко всем влюбленным высказывала о необходимости скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Мол, счастье любит тишину. И вот сейчас телеведущая охотно выставляет напоказ новый роман, публикуя в популярной соцсети фото и видео с избранником Николаем Сердюковым.

Ксения Бородина закрутила роман с блогером во время работы – на съемках проекта "Последний герой" на Алтае. "Тут случились наши чувства", – с гордостью заявила телезвезда во время беседы с поклонниками. Правда, далеко не все из них верят в искренность столь демонстративного романа.

Кто-то полагает, что Ксению Бородину и Николая Сердюкова связывает лишь контракт. Дескать, они разыгрывают роман на публику ради привлечения внимания к своим персонам и повышения заработков. Другие же если и верят в правдивость данных отношений, то предрекают им скорый конец.

"Зря ты личное выставила напоказ. Ксюша, ты еще сто раз пожалеешь. Через пару месяцев разойдетесь, и куда эти смешные показные видосики девать?", "Абьюзивные отношения впереди", "Как же легко вам дается слово "люблю", – комментируют интернет-пользователи.

Впрочем, большинство поклонников Бородиной убеждены в искренности ее чувств к Сердюкову. Как они говорят, даже если этот роман обречен на недолговечность, нужно наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с любимым человеком.

В настоящий момент Ксения Бородина и Николай Сердюков готовятся к свадьбе близких друзей. В то же время о своем возможном браке пара пока публично не высказывается. Некоторые же уверены, что все к этому идет.