Опозорившаяся Глюк'oZа наотрез отказалась лечиться

Наталья Чистякова-Ионова находится в кругу семьи.

После концерта в Красноярске, где певица Глюк'oZа показала себя не в лучшем свете, артистка обещала начать лечение в рехабе. Знаменитость призналась, что нуждается в помощи медиков. Свое поведение она объяснила приемом антидепрессантов вкупе со снотворным на фоне сильного стресса. После этого певица заявила, что готова начать новую страницу в своей жизни, она даже удалила все посты из своего аккаунта в соцсетях.

Однако теперь стало известно, что опозорившаяся Глюкоза наотрез отказалась лечиться в рехабе, а решила делать это у себя дома. В окружении певицы подтвердили, что врачи постоянно навещают Наталью Ионову, проводят необходимое лечение и полностью контролируют ее состояние. В свою очередь, причиной отказа исполнительницы от клиники стал страх очередной шумихи и хейта вокруг всей этой ситуации. Семья Чистяковой никаких пояснений пока не дает.

Кстати, несмотря на лечение ее команда продолжает принимать заказы на корпоративы, стоимость которых достигает 5 млн рублей. По всей видимости, певица не планирует прекращать творческую деятельность, ведь желающих пригласить ее на частное мероприятие пока достаточно. Кроме того, теперь в райдере Глюкозы появилось новое требование — до и после ее выступления посторонним лицам категорически запрещен вход в ее гримерку.