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Среда 14 августа

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"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах

"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах

Телеведущая и блогер Виктория Боня снова подвергнет себя опасности.

Два года назад Виктория Боня едва не умерла во время восхождения на гималайскую гору Манаслу. Она чудом осталась в живых, в то время как некоторых альпинистов настигла смерть из-за лавины. Знаменитость даже публиковала в Сеть кадры, на которых запечатлен момент схода снежных масс и тела катящихся по склону людей.

Прошло время, и теперь Виктория Боня готова снова покорять вершины, несмотря на риск. Телеведущая сообщила о пугающих планах в недавней публикации в популярной соцсети. По словам блогера, сначала она отправится на альпийский Монблан, а затем – снова в Гималаи. В первом случае знаменитость планирует забраться на гору высотой 4,8 тысячи метров, а во втором – покорить восьмитысячник.

"Хочу кричать от радости", – написала телезвезда.

Сейчас Виктория Боня активно тренируется ради новых вершин. Некоторые упражнения даются ей с большим трудом, но знаменитость не сдается и совершенствует свою физическую форму, делает себя более выносливой.

Ранее Виктория Боня сообщила об операции. Телеведущая со слезами на глазах рассказала о новообразовании в организме ее питомца. Слова знаменитости приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

14 августа 2024, 22:19
Виктория Боня. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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