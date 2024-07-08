Знаменитую приму-балерину Волочкову ограбили: расправа неизбежна

Балерина Анастасии Волочковой пострадала от жестокой несправедливости. Она намерена добиваться правды через суд.

Экстравагантная и самая известная в нашей стране балерина Анастасия Волочкова задумалась о своей пенсии. По возрасту ей бы уже пора уйти на отдых, но, как оказалось, не все так радужно. Пенсионный фонд не учел в стаж звезды 15 лет, фигурально выражаясь, ограбив звезду, ведь за эти годы ей могла "накапать" неплохая сумма пенсионных выплат. Волочкова, не раздумывая, отправилась в суд – расправа неизбежна.

Анастасия утверждает, что дело вовсе не в деньгах. Важно – восстановить справедливость. Она уже пыталась решить вопрос до суда, но тщетно.

"У меня Большой театр украл этот стаж, изначально выдав мне фальсифицированную трудовую книжку – в ней серийный номер не совпадает с действительностью", – заявила балерина.

Волочкова уже судилась с Большим театром и вполне благополучно, так что опыт имеется. Тогда дело касалось ее незаконного увольнения. Но вот танцевать руководство театра ей не дает. Анастасия сетует, что она, любимица публики, которая всю душу вложила в свое любимое дело, не может на законных основаниях получить свою пенсию.

Впрочем, какая пенсия будет у Волочковой, балерина не в курсе. Для нее главное – танцы, а не материальные блага. Сейчас Анастасия и вовсе трудится бесплатно, остается только гадать, на какие средства она выживает. Знаменитость подчеркнула, что все, что она делает, основано на альтруизме.

Но это не отменило ее решение судиться с Пенсионным фондом. Балерина отметила 48-летие и по закону уже могла бы выйти на пенсию, но если суд посчитает, что стажа недостаточно, Волочкова отправится на заслуженный отдых, как все среднестатистические женщины нашей страны, – в 60 лет.

Кстати, у балерины за спиной уже имеется хороший опыт судебных тяжб. Не так давно она сумела отсудить у ТСЖ 3,5 млн рублей за испорченную недвижимость в Питере. Так что, без сомнений, упорства и настойчивости Анастасии хватит еще на несколько судов.