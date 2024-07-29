"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем блоге информацию для поклонников.

Месяц назад Ольга Бузова покинула Россию ради съемок нового реалити-шоу в Колумбии. Весь июль телезвезда публиковала в популярной социальной сети кадры с командировки, показывая поклонникам местные красоты. Знаменитость впервые посетила эту страну и оказалась впечатлена ее атмосферой и пейзажами.

В последний день пребывания в Колумбии Ольга Бузова оставила в Сети сообщение о скором рейсе домой. Перед финальным днем пребывания в Южной Америке телеведущая вышла к океану ради созерцания заката. "Прощаюсь с морем", – написала 38-летняя знаменитость, опубликовав еще несколько кадров, сделанных на побережье.

Ранее Ольга Бузова узнала о диагнозе сестры. Анна сообщила, что у нее атерома – доброкачественная опухоль. Девушка успешно перенесла операцию по удалению новообразования, о чем она рассказала не только знаменитой родственнице, но и подписчикам в соцсети.

Напомним, этим летом Ольга Бузова угодила в скандал из-за откровенного наряда на VK Fest, который состоялся 1 июня в Башкортостане. О внешнем виде поющей телеведущей в День защиты детей недавно высказалась народная артистка России Лариса Долина. Ее слова приводили "Дни.ру".