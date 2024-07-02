"Борщева – сценический псевдоним": звезда Comedy Woman рассекретила настоящую фамилию

Елена Борщева не могла пропустить грандиозный международный кинофестиваль "Антарес", который прошел в Сочи в конце июня. Фильмы, спектакли, мастер-классы – тут было, что выбрать. После очередного конкурсного показа со звездой Comedy Woman с встретился корреспондент "Дни.ру".

В 2004 году Елена Борщева познакомилась со своим будущим мужем – тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. А 2 июля 2005 года они поженились. И сегодня звезда экрана отмечает 19-летие совместной жизни. Эту свадьбу называют "гранатовой", "криптоновой" или "гиацинтовой".

"Вступив в брак, я сменила фамилию и стала по документам Юшкевич, – призналась знаменитость. – Хотя поначалу, давая автографы, путалась (смеется). На всех документах ведь я подписываюсь фамилией мужа. А для поклонников осталась Борщевой. Сегодня этой мой сценический псевдоним".

Стоит заметить, что так поступали многие звезды. Например, когда в 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса, то тоже сменила фамилию и стала по документам Аллой Борисовной Орбакене. Это было поступком с ее стороны — все-таки фамилия Пугачевой на тот момент была уже известна в эстрадной среде. После развода в 1973-м артистка вновь официально стала Пугачевой. Потом у нее будет еще четыре мужа, но их фамилии Примадонна уже не брала и документы не меняла.