Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова

В Москве отгремел международный фестиваль "Легенды Ретро FM" – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Среди участников этого года была и Марина Хлебникова. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами "ВТБ-Арены" встретился с исполнительницей хитов "Чашка кофию" и "Дожди".

В будущем году Марина Хлебникова будет отмечать 60-летний юбилей. Но что дает ей силы работать сегодня и продолжать дарить людям радость?

"Мы же всю дорогу для этого... Я всегда хотела этой работы, – улыбается певица. – Для любого артисты силы и вдохновение дают люди, слушатели. Конечно, у меня, как и у всех бывает усталость. А вот хандра – это не про меня!"

У певицы много творческих планов. "Осенью у меня вышел трек на красивую песню "Осенние листья любви", 6 декабря будем снимать ролик на композицию, релиз которой состоится чуть позже, – говорит Хлебникова. – Новый год я планирую провести в Казани – выступлю там, встречусь с приятельницами, а потом надо вернуться в Москву – 2 числа тут тоже работа. А недавно живущий в Ганновере (самый крупный город Нижней Саксонии в Германии – Прим. ред.) приятель предложил мне спеть песню... на французском языке".

Рассказала Марина Арнольдовна и про мечту о дуэте с главным российским эстрадным патриотом SHAMAN. "С ним бы я спела с удовольствием, тем более, у меня есть замечательная песня "Мой генерал", нам бы для дуэта подошла, – улыбается артистка. – Пока же сделала несколько кавер-версий своих хитов с хорошими ребятами из одной московской группы".

А как звезда бережет голос в такую промозглую осенне-зимнюю погоду? "Витамины, теплый шар, отсутствие сквозняков – вот, пожалуй, и все мои секреты", – призналась знаменитая исполнительница.