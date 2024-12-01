Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

Ингредиенты
Для риса:
- Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 г
- Вода – 300 мл
- Соль – щепотка
Для тунца:
- Свежий тунец – 250 г
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соевый соус – 1 ст. ложка
- Кунжутное масло – 1/2 ч. ложки (опционально)
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- Семена кунжута – 1 ч. ложка
Для авокадо:
- Спелое авокадо – 1 шт.
- Сок половины лайма или лимона
- Соль – щепотка
Для подачи:
- Листья салата или шпината – для украшения
- Лайм или лимон – дольками для сервировки
Инструкции
- Готовим рис:
- Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
- Залейте рис водой в соотношении 1:2 (то есть на 150 г риса нужно 300 мл воды).
- Добавьте щепотку соли и доведите воду до кипения.
- Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15–20 минут, пока вся вода не впитается.
- После приготовления оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы он стал мягким и рассыпчатым.
- Маринуем тунец:
- Нарежьте свежий тунец на небольшие кубики размером примерно 2x2 см.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло (если используете), соль и перец.
- Обваляйте кусочки тунца в маринаде и оставьте на 10–15 минут.
- Готовим авокадо:
- Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
- Нарежьте мякоть авокадо на мелкие кубики.
- Полейте авокадо соком лайма или лимона и слегка посолите, чтобы сохранить цвет и добавить кислинку.
- Обжариваем тунец:
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Выложите замаринованные кусочки тунца на горячую сковороду и обжарьте их с каждой стороны по 30 секунд до легкой корочки. Тунец должен оставаться розовым внутри.
- Переложите обжаренный тунец на тарелку и посыпьте семенами кунжута.
- Сборка блюда:
- На дно тарелки выложите готовую порцию риса.
- Сверху распределите кубики авокадо.
- Поверх авокадо аккуратно разложите кусочки обжаренного тунца.
- Украсьте листьями салата или шпината и дольками лайма или лимона.
- Подача:
- Подавать блюдо лучше всего сразу после сборки, чтобы авокадо сохранило свою свежесть, а тунец оставался теплым.
Приятного аппетита!