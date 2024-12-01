Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит?

Пищевые погрешности и тем более грубые нарушения диеты часто приводят к ухудшению самочувствия пациентов с гастритом. Многие делают вполне логичный, на первый взгляд, вывод – вредная еда и напитки вызывает гастрит. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с Вероникой Александровной Корниловой, врачом гастроэнтерологом в медицинском центре "Аллегрис". Начать стоит с того, что гастрит это не про наличие боли, а про определенные морфологические изменения, которые происходят в желудке под влиянием воспаления.