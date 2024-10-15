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Вторник 15 октября

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Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой
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В гостях у Дни.ру выдающийся эксперт перманентного макияжа Ольга Яковлева. Ольга – международный спикер и судья масштабных конференций и чемпионатов, автор двух YouTube каналов на английском и русском языках об индустрии, лауреат премии People Awards Казахстан в номинации "Эксперт перманентного макияжа 2024", член Евразийского Художественного союза и американской TattooArtGlobal Association, художник по восстановлению и реконструкции ареол груди после мастэктомии и член независимой ассоциации "Beliff", которая помогает женщинам в коррекции эстетических дефектов кожи и восстановлении ареолярного комплекса.

И последнее в достижениях нашего гостя сегодня играет особенную роль, так как именно 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который по традиции проводится ежегодно. Приуроченные к этому дню мероприятия проходят в более чем 44 странах мира, потому что рак – проблема, которая объединяет сразу все национальности.

Ольга родилась в небольшом городке Красноярского края, в Сибири. С самого раннего детства она проявляла интерес к рисованию и творчеству, что стало поводом поступления в муниципальную художественную школу, на тот момент ей было 9 лет. Период обучения проходил ярко, с участием в различных конкурсах и мероприятиях. Результат не заставил себя долго ждать и первое признание на масштабном событии – это первое место за графическую работу "Банный день" в 2002 году на краевом конкурсе-выставке детского художественного творчества "Енисейская мозаика", учредителем которого является агентство культуры администрации Красноярского края. В жюри конкурса входили профессора и преподаватели Красноярских художественных учебных заведений, директора и преподаватели детских художественных школ России, что, конечно, придавало победе еще более сладкий вкус и чувство гордости за проделанную работу.

Фото: Ольга Яковлева

После окончания художественной школы Ольга продолжила заниматься искусством у известного профессионального художника Сибири Никитина Владимира Федоровича по его авторской программе обучения архитекторов и дизайнеров, где развивала креативное мышление, оттачивала мастерство в различных техниках, насмотренность и чувство вкуса.

Следующий знаковый этап в жизни, и, конечно, творчестве Ольги – переезд в Санкт-Петербург и поступление в Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств. После получения образования она долгое время проработала в одной из крупных рекламных компаний Санкт-Петербурга, которая обеспечивала транзитной рекламой не только весь город и пригороды, но и другие города России. Благодаря упорству и трудолюбию она стала руководителем главного отдела продаж, работающего с такими компаниями, как киностудия 20th Century Studios, Inc., СТС, FIFA и другие. Но в определенный момент Ольга решила продолжить свою деятельность в более творческом ключе, изменить сферу и ее направление, которая в большей степени раскрывала ее художественный потенциал, "смыть с души через искусство пыль повседневной жизни", как говорил Пабло Пикассо.

Фото: Ольга Яковлева

С 2018 года Ольга с головой ушла в индустрию красоты. Прошла профессиональное сертифицированное обучение мастера по перманентному макияжу. После было множество повышений квалификаций, осваивание новых методик и техник, постоянное развитие своего экспертного мастерства и видения. Учитывая специфику сферы, спустя время было принято решение о получении базового медицинского образования младшей медицинской сестры, а также диплома косметолога-эстетиста в 2022 году. Параллельно квалификации она не прекращала работу по созданию художественной татуировки и идеального перманента. К примеру, она создала свою авторскую методику перманентного макияжа губ "Сахарные губы", которая поддерживает тенденцию натуральности и естественности.

В 2023 Ольга перешагнула на новый уровень своей деятельности, получив квалификацию мастера художественной реконструкции ареолы груди, а также став членом международной ассоциации "Beliff", которая является независимым сообществом помощи женщинам, сталкивающимися с последствиями рака молочной железы и эстетическими дефектами покровов кожи. "Перманентный макияж не так прост и банален, как многие считают". Это сложное направление, которое помогает одним людям выглядеть лучше, ярче, эффектнее, а другим — сделать незаметными шрамы после травм и операций, закамуфлировать врожденные дефекты и тем самым значительно улучшить качество своей жизни. Люди перестают испытывать негативные эмоции из-за своих комплексов.

Сегодня вместе с пластическими хирургами Ольга и Beliff могут в корне изменить ситуацию реабилитации и восстановления женщин после такого испытания как рак груди. При помощи перманентного макияжа и тату Ольга, благодаря своему профессионализму, способна создать настолько качественную иллюзию сосково-ареолярного комплекса, что иногда даже близкие люди не замечают, что с грудью было что-то не так. Кроме того перманентный макияж может не только имитировать здоровую объемную ареолу, но также и скрыть послеоперационные шрамы, выровнять тон кожи при помощи камуфляжа.

Фото: Ольга Яковлева

Как признается сама Ольга, трудно передать эмоции женщин, которые, пройдя такое мучительное лечение, вновь начинают чувствовать себя не только здоровыми, но и привлекательными, женственными, перестают комплектовать и начинают с уверенностью смотреть в зеркало. К слову, она также работает в сотрудничестве с врачами — онкологами маммологами, которые, убедившись в качестве ее работ, теперь уже сами направляют своих пациенток.

Безусловно, восстановление ареолы груди — это сложная в исполнении техника, которой необходимо упорно учиться, а также стремиться постоянно постигать все более высокий уровень мастерства. Качество, безопасность и результаты процедуры — это основные этические аспекты при использовании перманентного макияжа для решения данной проблемы.

"Сейчас процедура восстановления ареолы становится более популярной, и она даже вносится во многие чемпионаты как одна из номинаций, что здорово, так как это говорит о росте профессионализма мастеров, о ее популяризации, а значит, женщины перестают стесняться обращаться за подобной помощью, и мы, мастера, можем помочь большему числу пациентов".

Все процедуры по восстановлению ареолы груди после мастэктомии Ольга делает на благотворительной основе, что помогает еще большему числу женщин решится и полностью завершить свою реабилитацию.

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15 октября 2024, 15:27
Фото: Ольга Яковлева
Дни.ру✓ Надежный источник

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