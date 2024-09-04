История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги

Мия Бойка публично опозорила девочку-квадробера.

Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, собственными руками разожгла костер обсуждения и осуждения. На своем концерте в Надыме она публично опозорила, как считают в Сети, девочку, увлекающуюся модным движением "квадробинг" или "квадробика".

Квадробика – это новый вид физической активности для детей и подростков. Ребята подражают повадкам животных, бегают на четвереньках, таким образом развивая свою физическую форму. Это увлечение вызывает множество вопросов. Родительская интернет-общественность разделилась на два лагеря: первые предлагают запретить это движение, опасаясь за своих детей, другие считают, что любые нагрузки полезны, а маски и прочие атрибуты – это временное явление.

Несмотря на это, у каждого человека есть собственное мнение на квадробику. Так, Нюша выразила скептическое отношение к увлечению девочки, оказавшейся рядом с ней на сцене. При этом исполнительница привлекла к обсуждению хобби ребенка зрителей, которые тут же начали улюлюкать в поддержку Бойки.

После концерта девочке понадобилась помощь психолога, а ее мать подала заявление в полицию за оскорбление своего ребенка. Однако, как считает адвокат Мария Ярмуш, никакого состава преступления здесь нет, и, по ее словам мать девочки просто решила пропиариться за счет этой истории.

"Мать девочки, которая подала заявление в полицию на певицу, просто решила "отжать" у нее деньги, сказав, что дочь сильно пострадала", – высказалась юрист.

Мария также добавила, что если девочка столь ранимая, то родителям стоит скорректировать ее отношение к жизни.