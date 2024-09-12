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Четверг 12 сентября

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Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей

Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей
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Катя Лель подала на Отара Кушанашвили в суд.

В одном из выпусков авторской программы Отар Кушанашвили усомнился в паранормальных способностях Кати Лель. Он заявил, что певица "выжила из ума", а "успех песни "Мой мармеладный" — это случайность, это мем".

Слова журналиста оскорбили исполнительницу, и она подала на Кушанашвили в суд. Правда, это произошло еще в марте, но дело затянулось. В июне появилась новость о заболевании журналиста, однако это не сподвигло певицу забрать иск. Теперь Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей моральной компенсации.

В это же время многие коллеги по цеху наоборот поддерживают журналиста и помогают ему материально. Одним из первых отреагировал на новость об онкологии Кушанашвили Николай Басков. После этого пришла помощь от Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и Табриза Шахиди.

Напомним, Отар Кушанашвили борется с онкологией. 20 июня журналиста госпитализировали с острой непроходимостью кишечника. Он также рассказал, что перенес две клинические смерти. Сразу после начала курса химиотерапии он возобновил свою творческую деятельность.

Несмотря на появившиеся в прессе слухи, семья Кушанашвили деньги ни у кого не просила. На фоне заболевания журналиста активизировались мошенники. Они звонили знаменитостям, представляясь женой Отара Ольгой и просили перечислить некую сумму. Супруга акулы пера, узнав об этом, вышла на связь и сообщила, что благодарна всем, кто помог ее мужу, но сама она никому не звонила. Ольга просила быть бдительнее и не поддаваться на провокации мошенников.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2024, 10:05
Отар Кушанашвили. Фото: RuTube / Алена, блин!
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Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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