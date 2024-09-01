Рабочий режим: как помочь ребенку настроиться на ранние подъемы и учебу после каникул

Ранние подъемы – это всегда испытание для ребенка. Мы не будем углубляться в тему циркадных ритмов, хронотипов и прочих вещей: Об этом лучше рассказал бы сомнолог.



Но, если говорить о психологических аспектах, то это связано с ограничениями: нужно рано вставать, идти учиться сквозь сон, посещать кружки, а вечером еще и ложиться рано спать, не успевая отдохнуть и заняться тем, чем хочется. Получается, что это как бы бесконечное усилие, и оно отнимает много ресурсов даже у взрослых.



Конечно, все это сказывается и на настроении. Помимо того, что ребенок может не досыпать и от этого чувствовать себя хуже, он также теряет некоторое ощущение свободы.

И в то же время от режима очень легко отвыкнуть. Поэтому очень частая история, когда после каникул мы вместе с родителями по новой налаживаем режим ребенка. Особенно сложно, если это дети – это "совушки" с вечерним хронотипом, которые ложатся около полуночи и просыпаются ближе к десяти утра.

Так как же помочь ребенку адаптироваться к школьному режиму? Жить по школьному режиму в течение всего лета вовсе не обязательно, а может даже и вредно. Самый верный способ – начать заблаговременно (за несколько недель/месяц) двигать время подъема ближе к нужному. Лучше всего делать это небольшими шагами в 20 минут. Например, если ребенок сейчас просыпается в 10:30, то в течение следующих нескольких дней время подъема можно перенести на 10:10 и так далее, в зависимости от того, как такой подход дастся самому ребенку.

Кроме того, вы можете придумать собственные ритуалы или правила, которые помогут легче вставать и собираться в школу. Например, если ребенок в целом после пробуждения остается не в духе, можно договориться о том, что вы не разговариваете до выхода из дома. Также постарайтесь собираться без спешки, так как суетливое утро повлияет на уровень энергии, общее настроение и создаст ассоциацию подъема со стрессом. Для этого лучше готовить одежду, ранец или даже завтрак с вечера, чтобы и для родителя, и для ребенка была некоторая подушка безопасности. Также отмечу, что с ранним подъемом может помочь физическая активность: зарядка, танцы, пешая прогулка до школы. Здесь все зависит от самого ребенка, и вам следует выбрать то, что будет комфортно ему.

Если же подъем дается тяжело, а сам ребенок не расстается с подушкой, то тут следует мягко, но настойчиво помогать ему входить в режим. Младшеклассникам может помочь небольшая зарядка: чтобы помочь ребенку проснуться, аккуратно похлопывайте его по рукам и ногам. С ребенком постарше уже можно обсудить, почему ему так сложно вставать и что можно с этим сделать. Возможно, дело вовсе не в режиме, а в том, что он в принципе не хочет идти в школу. Здесь уже придется копнуть глубже.

Камилла Ахмедова, психолог Филипповской Школы

