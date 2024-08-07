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Среда 7 августа

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"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере

"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере
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Певец Филипп Киркоров уехал за границу, и вот чем он там занимается.

На днях Филипп Киркоров принял решение о времяпрепровождении за пределами России. Певец улетел за границу не один, а с музой, 28-летней певицей Маргаритой Овсянниковой. Об их регулярных встречах говорят давно, но недавно выяснилось, что их связывает не просто дружба.

Находясь за границей, Филипп Киркоров и Маргарита Овсянникова объявили о совместной работе. В конце августа они выпустят песню под названием "Молодая Мадонна". И хотя до премьеры еще несколько недель, артисты поделились отрывком из композиции уже сейчас.

Поклонники Филиппа Киркорова, зайдя в популярную соцсеть, обнаружили его связанным на катере во время забав с Маргаритой – на видео Овсянникова наматывает вокруг туловища артиста некий провод. Эти утехи, вероятно, символизируют спетую Ритой строчку: "Король теперь мой".


Поклонники, судя по комментариям, с нетерпением ждут совместную работу Киркорова и Овсянниковой. "Поздравляю", "Звучит хорошо", "Очень круто", – написали фанаты. Некоторые, кстати, отметили, что в последнее время певец все чаще записывает дуэты с молодыми исполнителями. "Филя пошел по рукам", "Накинулся на молодых".

Ранее суд начал рассматривать иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Артистка готова наказать артиста за обвинения в попрошайничестве. Для нее это дело принципа. Певица даже пригрозила коллеге, что "замочит в сортире". Слова королевы шансона приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

7 августа 2024, 21:38
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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