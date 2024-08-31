Как перестать вступать в токсичные отношения

В последнее время термин "токсичность" стал крайне актуальным в повседневном общении большинства людей. Употребляя его в своей речи, мы подразумеваем, что испытываем на себе негативное давление (обычно речь идет о моральном влиянии) со стороны конкретного человека.



Как правило, в категорию токсичности попадают обидные шутки, агрессия и любое поведение личности, которое способно испортить нам настроение, вызвать дискомфорт. Однако, если рассмотреть саму суть подобных отношений, можно выявить весьма интересные моменты, о которых честно и откровенно рассказывает психолог Таня Василькова.



О природе токсичности

Сейчас стало невероятно модным оправдывать свое дурное настроение тем, что его испортил очередной "токсичный" товарищ. В итоге мы испытываем грусть, гнев, разочарование, злость и весь спектр негативных эмоций, потому что нас "довели" окружающие люди. "Эти токсичные отношения вытягивают из меня всю энергию", "я не могу больше общаться со своей подругой, она слишком токсичная" − многие люди настолько часто употребляют данный термин в своей речи, что, наверняка, даже не задумываются об этом. Но что же происходит на самом деле? Истина заключается в следующем: каждый человек проявляется по отношению к нам так, как мы его видим. Другими словами, если вы считаете своего мужчину слишком агрессивным, а подругу — назойливой, они со стопроцентной вероятностью раскроются перед вами именно в таком свете.

Мы забываем, что все люди многолики и обладают как негативными, так и позитивными качествами. И тут возникает справедливый вопрос − почему любимый человек или подруга демонстрируют нам отрицательные черты характера? Не виновны ли мы в том, что сами навесили на них ярлыки и, соответственно, проявляем себя не самым лучшим образом?

Знаете ли вы, что является так называемой токсичностью на самом деле? Это маска из боли и страха, за которой прячется человек. Как же сделать так, чтобы ваши отношения с окружающими людьми перестали носить токсичный характер? Очевидно, что нужно заглянуть в себя и что-то изменить внутри.

О том, как перестать вступать в токсичные отношения

Итак, в этом месте на поверхность и всплывает неприятная правда о том, что если вы видите в людях только дурное и плохое, а не хорошее, то виноваты сами в том, что оказываетесь в таких отношениях. Задумайтесь, почему окружающие рядом проявляют себя именно с дурной стороны. Не потому ли, что вы отчаянно выискиваете в них отрицательные качества?

Дело в том, что мы создаем вокруг себя подобное окружение. И если вы считаете других людей токсичными, то, значит, находитесь в центре этой толпы.

Давайте проверим подобные предположения практическим путем. Запишите 10 имен людей, которых считаете токсичными, а напротив каждого напишите уровень его вредности по шкале до 10 баллов. Далее выведите среднее арифметическое и вот это число и будет вашим личным уровнем токсичности.

Как только вы осознаете, что тоже не выглядите белым и пушистым, можно начать исправляться самому, а не требовать улучшения поведения от других. Выход здесь только один: научиться видеть в людях хорошие черты, а не плохие. Стоит вам изменить свои внутренние установки, как сменится и окружение, и на горизонте появятся веселые и отличные люди, а самые токсичные (по вашему мнению) личности вдруг покажут себя в позитивном свете.