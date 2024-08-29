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Четверг 29 августа

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Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева

Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева
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У известного российского телеведущего и модного эксперта Александра Васильева возникли финансовые проблемы. Информация об этом стала достоянием общественности.

Как сообщает издание "Звездач", компания Васильева ООО "Лилии Александра Васильева" столкнулась с новым налоговым долгом в размере 722 тысяч 522 рублей. Эта сумма добавляется к уже существующей задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), которая составляет миллион 299 тысяч 704 рубля. Таким образом, общая сумма долга Васильева превышает два миллиона рублей.

Ситуация усугубляется тем, что выручка компании Васильева резко сократилась: с 26 миллионов рублей она упала до всего лишь 745 тысяч за последний год. Это резкое снижение доходов может свидетельствовать о серьезных проблемах в бизнесе, что вызывает вопросы о финансовом управлении и стратегии компании. В дополнение к этому, операции по счетам компании остаются приостановленными, что ограничивает возможности для дальнейшего ведения бизнеса и погашения долгов.

Александр Васильев. Фото: Феликс Грозданов

Для Васильева это не первая проблема с налогами. В прошлом он уже сталкивался с подобными ситуациями, однако каждый новый подобный случай лишь усугубляет его финансовое положение и подрывает репутацию. Публичные личности, такие как он, должны быть особенно внимательны к своим финансовым делам, так как их действия находятся под пристальным вниманием общественности.

Стоит отметить, что ведущим шоу "Модный приговор" Васильев не является более двух лет. При этом через несколько лет он планирует вернуться на российское телевидение и заявляет, что с годами станет "только дороже".

Телеграм канал

29 августа 2024, 19:13
Александр Васильев. Фото: соцсети
Звездач✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смерть кругом: ведущего "Модного приговора" Васильева доставили в крематорий

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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