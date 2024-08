Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь"

6 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро

Как быстро выучить английский язык? Эксперт по иностранному языку, бизнес переводчик Ольга Сандина поделилась лайфхаком. Учите слова не по отдельности, а в контексте и сразу готовыми фразамиНапример, глагол "depend" (зависеть) в контексте: "It depends on the weather" — "Это зависит от погоды".