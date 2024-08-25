Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь"

Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб

Лариса Долина стала жертвой чудовищной аферы, в результате которой лишилась сотен миллионов рублей, а у шикарной квартиры оказались другие владельцы. Певица и актриса Алена Кравец поддержала коллегу в этой непростой ситуации. "Я была в шоке, когда узнала, – говорит Алена.