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Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь"

Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь"
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1 мая 1978 года на экраны вышел фильм "Усатый нянь" – удивительная комедия, полная доброты и юмора. Главную роль в картине сыграл обаятельный Сергей Проханов, без которого, возможно, фильм и не состоялся бы.

Фильм полюбился зрителям, и сегодня считает культовой советской комедией. Предлагаю вам пройти тест, чтобы проверить свои знания сюжета киноленты. Сможете ли вы ответить на все?

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25 августа 2024, 12:34
Кадр из фильма "Усатый нянь" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

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