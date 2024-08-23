Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов

Ярослав Дронов удивил публику на очередном концерте.

Накануне заслуженный артист России Shaman попал в Книгу рекордов России. Во время выступления на концерте возле Спасской башни на Красной площади он вызвал шок у россиян тем, что смог протянуть одну ноту на протяжении целых 29 секунд. Этот рекорд Ярослав Дронов установил во время исполнения песни "Ой, то не вечер".

Достижение было тут же зафиксировано официальным представителем Книги рекордов России, который вручил артисту заслуженную награду. Он добавил, что рекордов, связанных с праздником флага немало, теперь эта копилка пополнилась еще одним.

Ранее стало известно, что прокуратура намерена проверить выступление Шамана, запланированное в Оренбурге. По мнению надзорного ведомства, из городского бюджета на гонорар музыканту выделена слишком большая сумма – 16 миллионов рублей. В это же время еще не все жители региона, пострадавшие от весеннего паводка получили компенсацию.

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина согласна, что в нынешних обстоятельствах деньги целесообразнее направить на иные цели.



Администрация Оренбургской области в ответ на это сообщила, что праздник запланирован на бюджет города, отменить концерт не представляется возможным. Деньги уже были переведены Дронову, и, согласно контракту, не могут быть возвращены в случае отмены выступления.