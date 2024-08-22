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Четверг 22 августа

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"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова

"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова

Бывшая жена известного футболиста, инфлюенсер Алана Мамаева рассказала о своем отношении к пластическому хирургу Павлу Мамаеву.

Скандал вокруг Тимура Хайдарова и его клиник не утихал на протяжении года, со временем лишь разгорался еще больше. После множества обвинений со стороны рассерженных клиенток, в том числе знаменитых артистов, ставших жертвой неудачных операций, пластического хирурга начали травить, а против его сотрудников завели уголовные дела. В Сети Хайдарову и его семьей стали угрожать расправой, поэтому он не на шутку забеспокоился за свою жизнь.

Глядя на происходящее, Алана Мамаева, которая сама перенесла не одну пластическую операцию, не стала молчать. В недавней публикации в популярной соцсети экс-супруга футболиста, отвечая на вопрос подписчика об отношении к Тимуру Хайдарову, призналась, что ничего плохого сказать о нем не может. Также она заявила, что не считает нормальным происходящее вокруг его персоны.

"У всех хирургов бывают осложнения, их нет только у тех, кто не оперирует!" – написала Алана.

Бывшая супруга Павла Мамаева считает неприемлемой травлю как самого Тимура Хайдарова, так и его жены и детей. Мол, это уже перебор. "Ненормально то, что происходит вокруг его семьи!" – добавила Алана.

Телеграм канал

22 августа 2024, 17:21
Алана Мамаева. Фото: YouTube
Соцсети• Требует проверки

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