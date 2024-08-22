Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком

Владимир Стеклов столкнулся с серьезным заболеванием.

Народный артист России Владимир Стеклов на протяжении нескольких месяцев борется с раком: у него обнаружили меланому кожи головы. Недавно звезде "Кадетства" удалили злокачественную опухоль.

Первые симптомы страшной болезни появились у 76-летнего актера в прошлом году. Новообразования на теле актера возникали постепенно: сначала на голове, затем перешли на шею и спину. Но Стеклов не обращал на это особого внимания, поскольку они его не беспокоили и боли не причиняли.

Одну из меланом уже ликвидировали. Для этого актер провел несколько дней в онкоцентре. Ему удалили участок кожи головы, который оказался поражен злокачественным образованием, и чтобы скрыть рану, сделали на это место пересадку.

СМИ сообщили, что сейчас Владимира Стеклова уже выписали, он будет постоянно наблюдаться у врача-онколога. Актер сообщил журналистам, что чувствует себя нормально и уже готов снова выйти на сцену. Спектакль с его участием выйдет в следующем месяце.

Напомним, в 2018 году народный артист женился в четвертый раз на женщине, которая младше его на 33 года, Ирине Дерягиной. Она сразу же подарила ему дочь Арину. Что касается профессиональной деятельности, Владимир Стеклов активно снимается в кино и является художественным руководителем в Московском современном художественном театре.