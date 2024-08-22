Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком
207

Владимир Стеклов столкнулся с серьезным заболеванием.

Народный артист России Владимир Стеклов на протяжении нескольких месяцев борется с раком: у него обнаружили меланому кожи головы. Недавно звезде "Кадетства" удалили злокачественную опухоль.

Первые симптомы страшной болезни появились у 76-летнего актера в прошлом году. Новообразования на теле актера возникали постепенно: сначала на голове, затем перешли на шею и спину. Но Стеклов не обращал на это особого внимания, поскольку они его не беспокоили и боли не причиняли.

Одну из меланом уже ликвидировали. Для этого актер провел несколько дней в онкоцентре. Ему удалили участок кожи головы, который оказался поражен злокачественным образованием, и чтобы скрыть рану, сделали на это место пересадку.

СМИ сообщили, что сейчас Владимира Стеклова уже выписали, он будет постоянно наблюдаться у врача-онколога. Актер сообщил журналистам, что чувствует себя нормально и уже готов снова выйти на сцену. Спектакль с его участием выйдет в следующем месяце.

Напомним, в 2018 году народный артист женился в четвертый раз на женщине, которая младше его на 33 года, Ирине Дерягиной. Она сразу же подарила ему дочь Арину. Что касается профессиональной деятельности, Владимир Стеклов активно снимается в кино и является художественным руководителем в Московском современном художественном театре.

Телеграм канал

22 августа 2024, 14:13
Владимир Стеклов. Фото: кадр из фильма "Позывной"Пассажир"
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Мороз, Михайлова, Маякин, Кулик: премьеры сериалов 2021 года с участием самых популярных актеров

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова

Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой
Свадьба единственного сына Наташи Королевой с его избранницей Мелиссой Фокс вызвала бурные обсуждения в мире шоу-бизнеса. Это событие стало настоящим праздником любви и красоты, которое прошло в Санкт-Петербурге. Молодые расписались в главном ЗАГСе города на Английской набережной, и их торжество привлекло внимание не только близких и друзей, но и многочисленных поклонников.

Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей

Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей
Попробуй узнать по снимку, кто является родителем этих знаменитостей. Они пошли по стопам своих родителей и стали продолжателями семейной династии.

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив
Давид Манукян решился на серьезный шаг. Российский блогер и рэп-исполнитель Дава, а по совместительству бывший парень Ольги Бузовой, похоже, решил остепениться.

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию
Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия. Это событие вызывает большой интерес среди поклонников, которые с нетерпением ждут возможности вновь увидеть своего кумира на сцене.

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег
Деньги Леры Кудрявцевой оказались в руках злоумышленников. С появлением новых технологий жизнь мошенников стала существенно легче, чего не скажешь о простых гражданах.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 20/08Втр"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 20/08ВтрВ долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 21/08СрдПримадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции