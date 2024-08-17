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Суббота 17 августа

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Как скинуть 5 лет без хирургического вмешательства

Как скинуть 5 лет без хирургического вмешательства
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Косметолог Регина Маркусеева делится полезными советами.

Каждый из нас хочет найти ту самую "волшебную" таблетку, которая при минимальных вложениях, даст максимальный результат. Но... к сожалению, такой таблетки не существует.

"Красота и молодость – это прежде всего ежедневная кропотливая работа над собой, а также жесткая дисциплина", – уверена косметолог Регина Маркусеева.

Регина Маркусеева. Фото: личный архив

Старение кожи – это естественный, физиологический и неизбежный процесс. Возрастные изменения в тканях, стрессы, вредные привычки и даже гравитация накладывают отпечаток на состояние кожи. Со временем происходит снижение ее эластичности, ухудшается качество микроциркуляции, регенерации тканей, а мышцы утрачивают тонус.

Возрастные изменения безусловно не радуют, но с ними можно бороться с помощью ведения правильного образа жизни и современной косметологии, которые помогут дольше сохранить молодость.

Здоровый образ жизни подразумевает под собой:

1. Нормализацию режима сна и отдыха: ложиться не позднее 23:00, и сон должен быть продолжительностью не менее 8 часов.

2. Физическую активность. Гиподинамия способствует развитию многих заболеваний, даже минимальная физическая активность способна сохранить мышцы в тонусе и поддержать нормальный вес.

3. Здоровое сбалансированное питание: ограничение в рационе "быстрых" углеводов, животных жиров, нормализация потребления белка, овощей и фруктов.

4. Отказ от вредных привычек.

5. Нормализация психоэмоционального состояния: избегать стрессов и конфликтных ситуаций

И все же регулярный уход за кожей с помощью грамотно подобранных средств, отказ от вредных привычек и физическая активность не сотрут уже имеющиеся признаки возрастных изменений. И тут не обойтись без помощи квалифицированного врача-косметолога.

Современная косметология предлагает множество эффективных методик, инъекционных и аппаратных, которые являются альтернативой пластическим операциям. Часто эти методики дают аналогичные результаты и при этом они гораздо безопаснее, с минимальной реабилитацией и мгновенным эффектом.

К ним относятся: ботулинотерапия, контурная пластика, нитевой лифтинг, уз-смас лифтинг, микроигольчатый РФ, биоревитализация и мезотерапия.

Ботулинотерапия – это внутримышечное введение небольших доз ботулинического нейропротеина в зону мимических морщин. А при помощи техники “Full face” можно не только убрать морщины, но и придать коже лица лифтинг-эффект. Результат от процедуры заметен через 10-14 дней.

Контурная пластика. Методика предназначена для работы с возрастными изменениями при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. С ее помощью можно скорректировать недостающий объем, разгладить проблемные участки и придать чертам лица гармоничный вид.

Нитевой лифтинг. Процедура проводится при помощи специальных нитей с насечками или зубцами. Эффективный способ вернуть четкость овалу лица и профилактировать опущение тканей.

Ультразвуковой СМАС-лифтинг – это аппаратная процедура, направленная на компактизацию подкожно-жировых пакетов и системы СМАС. После процедуры вы получите четкий овал лица и лифтинг эффект.

Микроигольчатый РФ-лифтинг. Процедура проводится на аппарате при помощи специальной насадки с микроиглами. Лифтинг-эффект достигается за счет уплотнения кожи и стимуляции выработки коллагена. Эффект от процедуры нарастает в течение двух месяцев, с каждым днем вы будете выглядеть привлекательнее и моложе.

Биоревитализация и мезотерапия – внутрикожные инъекционные методики, направленные на введение гиалуроновой кислоты, витаминов, аминокислот. С возрастом синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина снижается, что приводит к обезвоживанию и увяданию кожи. Курс биоревитализации и мезотерапии поможет вернуть коже упругость и здоровое сияние.

Какой способ омоложения и профилактики возрастных изменений подойдет именно вам, определит врач-косметолог на очной консультации.

Будьте красивы и здоровы!

Телеграм канал

17 августа 2024, 06:24
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Врач Евгения Бакуменко. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis - IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: Andrew Crowley / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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