Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева провела отпуск отдельно от мужа.

2024 год объявлен в России годом семьи. Однако это не помешало многим представителям шоу-бизнеса объявить о разводе. Так и телеведущая Лера Кудрявцева в начале года рассказала публике о сложностях во взаимоотношениях с хоккеистом Игорем Макаровым.

В своем телеграм-канале она написала о разрыве с супругом, чем вызвала у поклонников настоящий шок. Пара была вместе на протяжении 11 лет, у них подрастала общая дочь Маша и, несмотря на разницу в возрасте в 16 лет, звездная чета казалась очень счастливой.

Как коротко сообщила Лера, причиной проблем в семье стал алкоголь. Тогда многие осудили ведущую шоу "Секрет на миллион" за то, что она выносит сор из избы. Но дальше разговоров дело не зашло, о разводе так и не было объявлено, а после Кудрявцева и вовсе заявила, что таким образом хотела проучить своего мужа.

Недавно телеведущую заметили на отдыхе в компании дочери и мамы, Игоря Макарова рядом не оказалось, тогда поклонники начали с удвоенной силой обсуждать личную жизнь знаменитой пары. Свет на правду пролила близкая подруга Кудрявцевой, которая рассказала о проблемах в семье Леры. Юрист Катя Гордон сообщила, что у звездной четы есть определенный трудности, связанные со здоровьем хоккеиста, но о разводе пока речь не идет.