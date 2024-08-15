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Четверг 15 августа

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Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери
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12-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория часто делится подробностями своей жизни с подписчиками в социальных сетях. Один из вопросов, который ей задают чаще всего, касается ее родителей.

Недавно девочка откровенно призналась: "Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери". Это заявление в ответе на очередной комментарий стало неожиданным для многих, но для самой Аллы-Виктории и ее брата Мартина это уже привычная реальность.

Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, решил стать отцом через суррогатное материнство, и, несмотря на критику общественности, он гордится своим выбором. Дети прекрасно понимают, что их жизнь не такая, как у большинства, и не испытывают обиды на отца за этот шаг. Более того, Киркоров активно участвует в их воспитании и старается создать для них комфортную и любящую атмосферу.

Когда Киркоров впервые раскрыл тайну о суррогатном материнстве, он столкнулся с бурной реакцией общества. Многие не могли принять такой подход к родительству, и на артиста обрушилась волна критики. Однако он понимал, что рано или поздно дети узнают правду, и решил обсудить это с ними сам. Как именно прошел тот разговор, артист не делился, но видно, что Алла-Виктория и Мартин восприняли информацию с пониманием.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Интересно, что имя Аллы-Виктории также вызывает вопросы у поклонников. Многие предполагают, что девочка названа в честь Аллы Пугачевой — первой жены Киркорова. Однако сама школьница пояснила: "Алла — в честь папиной бывшей, а Виктория — в честь папиной мамы". Виктория Марковна Киркорова была известной ведущей концертов и оставила глубокий след в жизни артиста. Она ушла из жизни в 1994 году, и память о ней бережно хранится в семье.

Филипп Бедросович искренне заботится о своих детях и делает все возможное, чтобы они были счастливы. Он уверяет, что у них есть все необходимое: "Им всего хватает, они купаются в любви. У меня самые счастливые дети на свете!", — подчеркивал он. В жизни Аллы-Виктории и Мартина есть не только отец, но и близкие люди, которые поддерживают их: тетя Мари и крестная Наташа.

Несмотря на отсутствие матери, дети Киркорова растут в окружении любви и заботы. Их история — это пример того, как можно создать полноценную семью даже в нестандартных условиях. Филипп Киркоров доказал, что любовь и внимание могут компенсировать отсутствие традиционной структуры семьи.

Телеграм канал

15 августа 2024, 18:29
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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