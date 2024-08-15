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Четверг 15 августа

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"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам

"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам
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Максим Галкин* готов на многое за 8 млн рублей.

На протяжении нескольких недель в Сети обсуждают сложное финансовое и моральное положение иноагента Максима Галкина*. Якобы из-за просевших доходов он пристрастился к алкоголю и переживает не лучшие времена. Теперь стало известно, что муж Аллы Пугачевой готов за деньги отказаться от своих шуток и заучить любой написанный для него сценарий, выступив перед русским зрителем. Стоит это 8 млн рублей. Но за эти деньги сбежавший шоумен будет обслуживать богатых россиян на протяжении 5 часов.

В условиях договора также пропишут, что заказчик вправе сам создать сценарий, который Галкин* озвучит от своего лица. Тут русские олигархи смело могут разгуляться, ограничений нет.

Дополнительно к контракту прилагаются 18-летний виски, фруктовая тарелка и нарезки. Артисту предоставят номер в пятизвездочном отеле, не обязательно "президентский" и билеты бизнес-класса из любой страны, где будет находиться юморист, а также трансфер из аэропорта.

В Сети тут же появилась шутка, что муж Пугачевой оказывается "за деньги да" (как поется в песне одной из современных исполнительниц), а как же принципы? Неужели обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам? В ответ другие пользователи уверяют, что, когда кушать хочется, можно принципами и поступиться.

Ранее также обсуждалось, что в скором времени Примадонна вместе с детьми планирует посетить Россию для решения важных вопросов, одним из которых, по слухам, является снятие статуса иноагента с ее супруга Максима.

*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

15 августа 2024, 14:02
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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