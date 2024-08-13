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Вторник 13 августа

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Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья

Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья
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Лариса Долина попала в неприятную историю.

Еще недавно все СМИ рассказывали о том, что мошенники выставили квартиру певицы Ларисы Долиной на торги. Для этого они использовали видео, на котором певица продемонстрировала на камеру свои паспортные данные.

И уже сегодня в Хамовниках была задержаны пять человек, которые проникли на территорию элитного жилищного комплекса, где обитает исполнительница хита "Погода в доме". По словам очевидцев, группа незнакомцев пыталась взломать дверь в апартаменты знаменитости.

Молодые люди заявили, что теперь квартира Ларисы Александровны принадлежит им. Но охрана отказалась пускать их, заблокировала все входы-выходы и заявила в полицию.

Появилась информация, что артистка сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Мошенники развели Долину на сумму более 100 млн рублей. По данным СМИ, площадь пятикомнатной квартиры звезды российской эстрады в Хамовниках — 236 квадратов, ее стоимость составляет примерно 150 млн рублей. Таким образом, знаменитость, по сути, лишилась жилья.

Преступники занялись "разработкой" знаменитости еще в апреле. Тогда злоумышленники позвонили певице и представились сотрудниками спецслужб. Они сообщили, что квартирой Долиной якобы интересуются мошенники и убедили продать недвижимость, сохранив деньги на безопасном счете. Только во время подготовки преступной операции, по слухам, мошенникам удалось обмануть Ларису Александровну на 68 млн рублей.

В мае певица получила задаток. Ни сама Долина, ни покупатели, как говорят, не подозревали, что это обман. Получив деньги, исполнительница положила их на счет злоумышленников. В течение месяца она должна была передать ключи новым владельцам, но поняла, что стала жертвой обмана.

Сегодня новые хозяева пытались попасть на территорию своей жилплощади, но их не пустили. Лариса Долина ключи не отдает. Она намеренасудиться, чтобы признать сделку недействительной. Сейчас квартиру в Хамовниках арестовали, любые сделки с ней запрещены.

Телеграм канал

13 августа 2024, 14:05
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграмм-канал Shot• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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