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Понедельник 12 августа

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Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой"

Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой"
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В последнее время в социальных сетях активно обсуждается роман Ксении Бородиной и участника проекта "Последний герой" Николая Сердюкова. Их отношения развивались стремительно.

Многие поклонники радовались за Ксению, которая после разрыва с Курбаном Омаровым долгое время оставалась одна. Однако не все разделили этот оптимизм. Некоторые фолловеры выразили сомнения в искренности Сердюкова, подозревая его в использовании популярности Бородиной для собственного пиара.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились к звездному нумерологу Кларе Кузденбаевой, которая поделилась своим мнением о перспективах отношений пары. По словам Кузденбаевой, у Бородиной день рождения 8 марта, что в нумерологии обозначается как день несоответствия. Это указывает на наличие кармических задач, которые Ксения должна решить. До 37 лет она отрабатывала карму по материнской линии, что могло привести к неуверенности и заниженной самооценке. Нумеролог отмечает, что у таких личностей часто бывает несколько браков, и это вполне соответствует биографии Бородиной.

Ксения обладает даром предвидения и хорошей интуицией, но в быту проявляется как тяжёлый и нетерпеливый человек с перепадами настроения. Ее деспотичный характер и склонность к депрессиям могут стать серьезным препятствием в отношениях. Несмотря на все достижения и харизму, Кузденбаева подчеркнула, что характер Бородиной может ухудшаться с годами.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети

Что касается Сердюкова, то он родился 12 июня, что в нумерологии называется днем пышного оптимизма. У него также есть свои кармические задачи — проблемы по отцовской линии. Николай тоже талантлив и обладает экстрасенсорными способностями, однако его личные качества могут создать сложности в отношениях с Ксенией. У Сердюкова в программе три восьмерки, что обычно указывает на успешное происхождение или возможность достижения успеха в жизни.

Однако у обоих партнеров отсутствуют четверки — числа, отвечающие за практичность и терпение. Это означает, что их отношения могут быть полны конфликтов и недопонимания. Кроме того, у обоих недостаток энергии, а для успешных отношений необходим обмен энергией между партнерами. Наличие партнера с доминирующей энергией могло бы компенсировать этот недостаток, но в данном случае это не так.

Несмотря на яркие чувства и романтические моменты, которые сейчас наполняют соцсети Ксении и Николая, шансы на долговечность их отношений выглядят сомнительными. Нумерология указывает на множество препятствий и возможных конфликтов, которые могут возникнуть в будущем. Поэтому многие эксперты и поклонники склонны думать, что этот роман не продлится долго.

Телеграм канал

12 августа 2024, 15:33
Ксения Бородина. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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