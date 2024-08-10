Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи

Алла Пугачева покинула страну, оставив за собой не только музыкальное наследие, но и роскошную дачу в Подмосковье. Теперь этот трехэтажный особняк, площадью 760 квадратных метров, выставлен на аренду за внушительные два миллиона рублей в месяц.



Однако, как выяснили журналисты, у потенциальных арендаторов есть ряд строгих требований. Дача, подаренная внуку Никите Преснякову, также покинувшему Россию, была построена в 2000 году и капитально отремонтирована в 2020-м. Ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов: массив дуба для лестниц и дверей, мрамор для стен. Интерьеры дома продуманы до мелочей и созданы для комфортного проживания.

На первом этаже расположены просторные гостиные, кухня, кабинет и гостевая спальня, а также спа-зона с хамамом и бассейном. Второй этаж отведен под мастер-спальни и санузлы, что создает идеальные условия для отдыха. Третий этаж представляет собой лаундж-зону с баром — отличное место для встреч с друзьями или отдыха после трудного дня. В подвале находятся складские помещения, кинотеатр и даже собственная киностудия, что делает этот дом настоящим райским уголком для творческих людей.

Территория вокруг дачи не менее впечатляющая. На участке площадью 80 соток растут уникальные растения и многолетние сосны. Здесь есть детская и спортивная площадки, зона для барбекю и гараж на три машины. Для прислуги и охраны предусмотрен отдельный дом площадью 80 квадратных метров.

Однако желающим арендовать это роскошное жилье стоит учесть, что требования к арендаторам очень серьезные. Риелтор подчеркнул необходимость пройти тщательную проверку — это связано с публичным статусом владельцев дома. Арендная плата включает услуги охраны и коммунальные расходы поселка, но за электроэнергию и замену септика придется платить отдельно.

Кроме того, арендаторы должны быть готовы к тому, что минимальный срок аренды составляет полгода. Это условие обусловлено желанием владельцев обеспечить стабильность и безопасность в своем доме. Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что дача Пугачевой станет не просто местом для проживания, но и настоящей крепостью для тех, кто сможет пройти все проверки.