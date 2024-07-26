Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока

Мария Погребняк попала в руки медиков.

Блогер и ближайшая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк стала более популярной после выхода в эфир шоу "Сокровища императора". А когда она объявила о своей четвертой беременности, аудитория начала еще пристальнее следить за личной жизнью 35-летней бизнесвумен.

И многих подписчиков удивило видео, которым поделилась оказавшаяся в больнице беременная Погребняк. В ролике она демонстрирует, что потеряла живот раньше срока – таким плоским он кажется ей в положении лежа на спине. Многодетная мама, находящаяся на 32-й неделе беременности, пополняет дефицит витаминов с помощью капельницы.

Дело в том, что до этого времени в связи со своим положением блогер вынуждена лежать на боку, на спину перевернулась впервые, вот и сразу не увидела свой уже прилично округлившийся живот. Малыш, как рассказала Погребняк, весит уже больше 2 кг, хотя сама девушка по-прежнему остается стройной. Так, некоторые поклонники даже переживают за ее худобу.

Но, судя по публикациям Марии в соцсети, она прекрасно себя чувствует и проводит время в компании старших сыновей. А недавно она поделилась снимком, на котором наслаждается обществом отца своего ребенка. Кстати, пол малыша Мария пока держит в секрете, но недавно высказалась в своем блоге, что им в команду срочно нужен еще один парень.