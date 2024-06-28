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Пятница 2 августа

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Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи
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Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и младшими детьми более двух лет назад покинула родные палестины. Певица получила гражданство Израиля, у нее есть недвижимость на Кипре, а в июле она собирается на фестиваль к Лайме Вайкуле в Юрмалу. Тем неожиданнее было увидеть звезду эстрады в курортном Сочи.

90 лет назад был утвержден эскизный проект Сочинского театра. Его автором стал молодой архитектор Константин Чернопятов. По легенде, Иосиф Сталин лично одобрил проект, поскольку до этого подписал документ под названием "Дворцы для народа". Вождь лично курировал строительство театра в Сочи.

Его открыли в 1938 году оперой Римского-Корсакова "Царская невеста" в постановке московского государственного театра оперы и балета им. Станиславского. С тех пор на этой сцене выступали тысячи российских и мировых знаменитостей. Спектакли, концерты, фестивали – Зимний театр и сегодня остается самой востребованной и стильной городской площадкой.

Фото: Дни.ру

Неоднократно пела тут и Алла Пугачева – приезжала с сольными программами и выступала в сборных концертах. А сегодня ее портрет можно заметить в фойе Зимнего театра, где проходит фотовыставка "Зимний театр. История. Современность. Люди". Певица запечатлена без мужа и детей. Она на сцене, с микрофоном, в легендарном балахоне эпохи 1980-х.

Фото: Дни.ру

Фотография Примадонны соседствует здесь со снимками Иосифа Кобзона, Андрея Миронова, Валентины Толкуновой, Ангелины Вовк... Все они – часть истории этого зала, этого города и этой страны. Хотя увидеть Пугачеву здесь для многих сегодня было странно, поскольку в России она под негласным запретом – ее не показывают по телевизору, не крутят по радио, даже юбилей в апреле остался практически незамеченным.

Телеграм канал

28 июня 2024, 11:39
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратились в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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