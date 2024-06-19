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Пятница 2 августа

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Водила всех за нос долгие годы: раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой

Водила всех за нос долгие годы: раскрыт главный секрет Анастасии Волочковой
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Эксцентричная балерина Анастасия Волочкова славится своей любовью к обуви на высоком каблуке. Артистка не стесняется появляться на публике в туфлях на массивной платформе, которые многие сравнивают с "копытами".

Волочкова не обращает внимания на критику и продолжает носить то, что ей нравится. Однако, как выяснилось, у пристрастия балерины к высоким каблукам есть веская причина. Наблюдательные пользователи соцсетей раскрыли секрет, который Волочкова долгие годы скрывала от общественности.

Сравнив фотографии балерины, пользователи обнаружили, что у нее довольно короткие ноги. Анастасия изо всех сил пытается удлинить их, прибегая к различным хитростям. Она выбирает удачные ракурсы для фотосессий, появляется на публике в обуви на высоких каблуках, а неудачные кадры тщательно ретуширует.

Для балерины короткие ноги являются серьезным недостатком, особенно когда она стоит на пуантах. На танцевальной сцене это практически незаметно, но стоит Волочковой надеть тапочки или кроссовки, как ее секрет становится очевидным.

Анастасия Волочкова не единственная знаменитость, которая комплексует из-за своей фигуры. Продюсер Яна Рудковская тоже постоянно пытается удлинить ноги. Однако Рудковская не признает своей проблемы и уверяет публику, что она высокая и стройная.

Можно предположить, что после раскрытия ее секрета Волочкова тоже начнет отрицать наличие у себя комплексов. Однако тот факт, что она так старательно скрывала свои короткие ноги, говорит о том, что этот недостаток действительно ее беспокоит.

Сама Волочкова пока никак не прокомментировала разоблачение своего секрета. Однако в одном из недавних интервью она заявила, что ее ноги являются ее гордостью. "Мои ноги – это моя визитная карточка. Я ими горжусь и не стесняюсь их показывать", – сказала балерина. Несмотря на то, что Волочкова отрицает наличие комплексов, ее поведение говорит об обратном. Она явно не хочет, чтобы общественность знала о том, что у нее короткие ноги.

Психологи отмечают, что комплексы по поводу своей внешности могут негативно влиять на самооценку человека. Они могут привести к тому, что человек будет избегать общества, замыкаться в себе и даже отказываться от своих целей и желаний.

В случае с Волочковой ее комплексы, скорее всего, возникли еще в детском возрасте, когда она начала заниматься балетом. В балетном мире идеальной фигурой считается длинные ноги и стройное тело. Если у человека есть какие-либо отклонения от этих стандартов, это может стать причиной для насмешек и критики.

Телеграм канал

19 июня 2024, 13:31
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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