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Четверг 17 октября

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Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!"

Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!"
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Алсу давно не давала в Москве сольных концертов. Поэтому ожидаемо, что билеты на ее выступления с симфоническим оркестром в Доме музыки ушли, как горячие пирожки. На протяжении двух дней – аншлаг. Среди тех, кто пришел поддержать певицу, были Игорь Крутой, Александр Панайотов и Эмин. Последний не обошел вниманием недавний громкий развод певицы.

18 марта 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В этом браке у них родились дети Сафина, Микелла и Рафаэль. Но 24 мая 2024 года певица подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе. Абрамов предлагал ей деньги, украшения, машины и дома в надежде, что звезда одумается и не будет сжигать мосты, ведь у них была такая красивая пара. Он не хотел терять Алсу и был готов на все ради нее. Но, увы…

"Я отдельно дружу с Алсу и отдельно дружу с ее мужем Яном, – признался Эмин Агаларов. – Они для меня сестренка и братишка. Они оба потрясающие. Что касается их развода, то у меня нет комментариев – я в чужую семью не лезу. Но знаю, что когда обременение семье немного снижается, то крылья раскрываются – это так работает. Я думаю, что Алсу ждет взлет в карьере"

Эмин заметил, что с Яном тему развода никогда не обсуждал. "Ян – большой бизнесмен, мы с ним общаемся в основном по работе, - пояснил Агаларов. – Я его очень уважаю и считаю, что он – красавчик".

Стоит заметить, что многие звезды выступили в поддержку Яна Абрамова и полагают, что такого сурового наказания он не достоин

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2024, 00:49
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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