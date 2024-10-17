Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!"

18 марта 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова.
В этом браке у них родились дети Сафина, Микелла и Рафаэль. Но 24 мая 2024 года
певица подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе.
Абрамов предлагал ей деньги, украшения, машины и дома в надежде, что звезда
одумается и не будет сжигать мосты, ведь у них была такая красивая пара. Он не хотел терять Алсу и был готов на все ради нее. Но,
увы…
"Я отдельно дружу с Алсу и отдельно дружу с ее мужем Яном, – признался Эмин Агаларов. – Они для меня сестренка и братишка. Они оба потрясающие. Что касается их развода, то у меня нет комментариев – я в чужую семью не лезу. Но знаю, что когда обременение семье немного снижается, то крылья раскрываются – это так работает. Я думаю, что Алсу ждет взлет в карьере"
Эмин заметил, что с Яном тему развода никогда не обсуждал. "Ян – большой бизнесмен, мы с ним общаемся в основном по работе, - пояснил Агаларов. – Я его очень уважаю и считаю, что он – красавчик".
Стоит заметить, что многие звезды выступили в поддержку Яна Абрамова и полагают, что такого сурового наказания он не достоин