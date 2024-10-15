Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго

Дмитрий Колдун стал гостем дегустации солений и варений, которые под маркой "Цойкины рецепты" выпускает Анита Цой. Корреспонденту "Дни.ру" певец рассказал о своих вкусовых и интимных пристрастиях.

Про продукты от Аниты Цой говорят, что это – настоящий кладезь здоровья. Взять хотя бы ее ферментированную капусту кимчи умеренной остроты. "Это уникальный продукт, в состав которого входит красный болгарский перец, который содержит много витамина С, а витамин С – это наши сосуды и наша кожа, – уверяет врач и телеведущая Елена Малышева. – Есть там и жгучий перец, который обладает обезболивающим действием и входит во все стандарты лечения боли".

А вот Дмитрию Колдуну понравилась горная весенняя черемша. Но не потому что она содержит витамин С, и, как говорят, помогает поддерживать мужское здоровье. "У меня с потенцией и так проблем нет, – уверяет Дима. – Черемшу я ем ради удовольствия. А если она помогает еще и сохранять потенцию, я буду этому только рад".

Вообще, поддерживать мощную эрекцию, по мнению певца, лучше всего помогает... сексуальное воздержание. "Если часто заниматься любовью, то можно быстро потерять мужскую мощь и силу, – считает Колдун. – А я воздерживаюсь часто, поскольку жена живет в Минске, а у меня много поездок, гастролей. Так что люблю воздержание".