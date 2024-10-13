Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения

Елизавета II мастерски владела языком секретных посланий. Каждое ее украшение было тщательно продумано, неся в себе определенное сообщение.



Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, переняла это искусство у бабушки своего мужа и с успехом использует его в своей жизни. Она знает, что иногда лучше сказать молчанием, чем словами, и именно поэтому важные моменты своей жизни она выражает через выбранные украшения.

Каждое ювелирное изделие, которое носит Кейт, наполнено глубоким смыслом. Будь то дань уважения королевской семье, символ удачи или знак эмоциональной силы — каждое украшение становится частью ее истории. Например, серьги, которые она выбрала для встречи с 16-летней девушкой, страдающей от рака, или ожерелья с инициалами ее детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — являются яркими примерами того, как Кейт передаёт свои чувства через аксессуары.

Кейт тщательно выбирает драгоценные камни, каждый из которых тоже может рассказать о её внутреннем состоянии. Аквамарин, известный своими успокаивающими свойствами, или четырёхлистный клевер, символизирующий удачу и надежду — все эти камни становятся частью ее образа в зависимости от ситуации. Каждое украшение супруга принца Уильяма носит особый смысл и значение.

Серьги с небесной силой

Недавнее появление Кейт на церемонии вручения наград в Виндзорском замке стало еще одной возможностью для нее продемонстрировать свою любовь и поддержку. На встрече с Лиз, 16-летней девушкой с агрессивной формой рака, она выбрала золотые серьги-капли от Cassandra Goad. Эти серьги она впервые надела в 2010 году на свадьбе Эмилии Д’Эрланжер и с тех пор они стали частью ее знаковых образов. Их дизайн вдохновлён императором Китая, что придает им особую значимость и символику.

Серьги светлой памяти

Кейт также проявила чуткость и заботу, надев серьги Issy Star в память о погибшей Исси Фиппс. Эти серьги стали символом надежды и вечности. Принцесса посетила регбийный клуб, где занималась Исси, и пообещала матери девушки носить это украшение в её память. В октябре 2023 года она выполнила своё обещание, появившись в серьгах на мероприятии в Бирмингеме, посвященном Всемирному дню психического здоровья.

Успокаивающие драгоценные камни

Кейт также выбирает украшения, которые помогают ей сохранять спокойствие и уравновешенность в сложные моменты. На вечеринке в Букингемском дворце в 2022 году она дополнила свой мятно-зелёный образ серьгами с аквамарином от Carousel Jewels. Этот камень ассоциируется с защитой моряков и считается символом спокойствия. Его нежный цвет помогает Кейт сохранять внутренний баланс и уверенность.