Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней

Особенно популярна паэлья с морепродуктами, которая идеально подходит для холодных осенних вечеров. Погрузитесь в атмосферу солнечной Испании, приготовив это яркое блюдо у себя на кухне.
Для начала вам понадобятся специальные ингредиенты, чтобы достичь аутентичного вкуса. Рекомендуем использовать рис сорта "бомба", который отлично впитывает ароматы и жидкости. Также вам понадобится паэльера — широкая и глубокая сковорода, которая поможет равномерно приготовить рис. Если у вас ее еще нет, не переживайте — такую сковороду легко найти на маркетплейсах.
Ингредиенты на 4 порции:
• Рис для паэльи «бомба» — 200 г
• Репчатый лук — 1 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Белое вино — 150 мл
• Замороженный морской коктейль — 400 г
• Королевские креветки (бланшированные) — 250 г
• Оливковое масло — 3 ст. ложки
• Тимьян — несколько веточек
• Копченая паприка — 1/2 ч. ложки
Приготовление:
Шаг 1: Начните с размораживания морского коктейля и креветок. Лук нарежьте кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками.
Шаг 2: Разогрейте паэльеру с оливковым маслом и добавьте туда лук с чесноком. Обжаривайте их на среднем огне до прозрачности, примерно 5 минут.
Шаг 3: Влейте белое вино, добавьте тимьян и копчёную паприку. По желанию можно добавить щепотку шафрана для изысканного аромата. Готовьте до тех пор, пока вино не выпарится.
Шаг 4: Засыпьте рис в сковороду и залейте водой так, чтобы она покрывала рис. Готовьте на медленном огне, пока вода не впитается. Важно не мешать рис!
Шаг 5: Когда вода впитается, снова залейте водой и выложите морепродукты сверху. Не перемешивайте.
Шаг 6: Накройте крышкой и готовьте на медленном огне до полного впитывания воды. Если крышки нет, используйте пергамент для выпечки в качестве покрытия. Подавайте паэлью, украсив свежим тимьяном и дольками лимона.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 140 ккал
• Белки: 10 г
• Жиры: 4 г
• Углеводы: 14 г
• Насыщенные жиры: 0 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Приготовление паэльи — это не просто процесс, это настоящее искусство. Порадуйте себя и близких этим восхитительным блюдом, которое наполнит ваш дом теплом и ароматом Средиземноморья даже в самые холодные дни. Приятного аппетита!