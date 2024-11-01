Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней

Если вы еще не знакомы с паэльей, то самое время это исправить. Это традиционное испанское блюдо завоевало сердца гурманов по всему миру благодаря своему уникальному вкусу и разнообразию ингредиентов.

Особенно популярна паэлья с морепродуктами, которая идеально подходит для холодных осенних вечеров. Погрузитесь в атмосферу солнечной Испании, приготовив это яркое блюдо у себя на кухне.

Для начала вам понадобятся специальные ингредиенты, чтобы достичь аутентичного вкуса. Рекомендуем использовать рис сорта "бомба", который отлично впитывает ароматы и жидкости. Также вам понадобится паэльера — широкая и глубокая сковорода, которая поможет равномерно приготовить рис. Если у вас ее еще нет, не переживайте — такую сковороду легко найти на маркетплейсах.

Ингредиенты на 4 порции:

• Рис для паэльи «бомба» — 200 г

• Репчатый лук — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Белое вино — 150 мл

• Замороженный морской коктейль — 400 г

• Королевские креветки (бланшированные) — 250 г

• Оливковое масло — 3 ст. ложки

• Тимьян — несколько веточек

• Копченая паприка — 1/2 ч. ложки

Приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания морского коктейля и креветок. Лук нарежьте кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками.

Шаг 2: Разогрейте паэльеру с оливковым маслом и добавьте туда лук с чесноком. Обжаривайте их на среднем огне до прозрачности, примерно 5 минут.

Шаг 3: Влейте белое вино, добавьте тимьян и копчёную паприку. По желанию можно добавить щепотку шафрана для изысканного аромата. Готовьте до тех пор, пока вино не выпарится.

Шаг 4: Засыпьте рис в сковороду и залейте водой так, чтобы она покрывала рис. Готовьте на медленном огне, пока вода не впитается. Важно не мешать рис!

Шаг 5: Когда вода впитается, снова залейте водой и выложите морепродукты сверху. Не перемешивайте.

Шаг 6: Накройте крышкой и готовьте на медленном огне до полного впитывания воды. Если крышки нет, используйте пергамент для выпечки в качестве покрытия. Подавайте паэлью, украсив свежим тимьяном и дольками лимона.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 140 ккал

• Белки: 10 г

• Жиры: 4 г

• Углеводы: 14 г

• Насыщенные жиры: 0 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Приготовление паэльи — это не просто процесс, это настоящее искусство. Порадуйте себя и близких этим восхитительным блюдом, которое наполнит ваш дом теплом и ароматом Средиземноморья даже в самые холодные дни. Приятного аппетита!