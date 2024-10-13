5 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день

1. Песто
Песто — это классический итальянский соус, который можно использовать в пасте, на бутербродах или как заправку для салатов. Готовится он быстро и просто.
Ингредиенты:
• Базилик зеленый — 1 пучок
• Орехи кедровые — 3 ст. ложки
• Чеснок — 2 зубчика
• Сыр пармезан — 50 г
• Масло оливковое — 100 мл
• Соль крупная — щепотка
Приготовление:
1. Промойте базилик, удалите жесткие стебли и дайте ему немного обсохнуть.
2. В блендере смешайте базилик, очищенный чеснок, натертый пармезан и соль. Измельчите до однородной массы.
3. Постепенно добавляйте оливковое масло, продолжая взбивать.
4. Храните в холодильнике под крышкой не более 3 суток.
2. Йогуртовый соус
Этот диетический йогуртовый соус идеально подходит для легких салатов и закусок. Он низкокалорийный и невероятно вкусный.
Ингредиенты:
• Йогурт натуральный — 200 г
• Масло оливковое — 100 г
• Уксус белый винный — 3 ст. ложки
• Базилик свежий — 0,5 пучка
• Укроп — 0,5 пучка
• Перец черный молотый — по вкусу
• Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Промойте зелень и обсушите. Обрывайте листики базилика, стебли выбрасывайте.
2. В блендере смешайте зелень с солью до получения однородной массы.
3. В отдельной миске соедините йогурт, оливковое масло, уксус и перец.
4. Добавьте пюре из зелени к йогуртовой смеси и тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте соль.
3. Соус из помидоров с анчоусами
Этот соус прекрасно подходит для пасты и может стать основой для многих блюд.
Ингредиенты:
• Помидоры среднего размера — 5–6 шт.
• Анчоусы — 10 шт.
• Каперсы — 2–3 ст. ложки
• Маслины без косточек — 1 банка
• Перец черный свежемолотый — 1 ч. ложка
• Соль — 1 ч. ложка
• Базилик свежий — 0,5 пучка
• Петрушка свежая — 0,5 пучка
• Чеснок — 2 зубчика
• Уксус винный красный — 3 ст. ложки
• Масло оливковое — 2–3 ст. ложки
Приготовление:
1. Снимите кожицу с помидоров, опустив их на минуту в кипяток, а затем в ледяную воду.
2. Мякоть нарежьте кубиками.
3. Анчоусы и чеснок измельчите и обжарьте в сотейнике с оливковым маслом до появления аромата.
4. Добавьте мякоть помидоров и тушите до получения однородной массы.
5. Мелко нарежьте маслины и каперсы, добавьте их к соусу вместе с уксусом, солью и рубленой зеленью. Тушите еще 5 минут.
4. Чили-соус
Этот острый соус отлично подойдет для любителей пикантного вкуса.
▎Ингредиенты:
• Перцы чили свежие — 4–5 шт.
• Чеснок — 3 зубчика
• Уксус яблочный — 100 мл
• Сахар коричневый — 2 ст. ложки
• Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Перцы и чеснок очистите от семян и нарежьте мелко.
2. В блендере смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
3. Перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь и тушите еще 10 минут.
4. Остудите и храните в холодильнике.
5. Соус терияки
Этот сладко-соленый соус идеально подходит для маринования мяса или как добавка к рису.
Ингредиенты:
• Соевый соус — 100 мл
• Мед — 2 ст. ложки
• Чеснок — 2 зубчика
• Имбирь свежий тертый — 1 ч. ложка
• Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка
• Вода — 50 мл
Приготовление:
1. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, мед, чеснок и имбирь.
2. В отдельной миске разведите крахмал в воде и добавьте к соусу.
3. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.