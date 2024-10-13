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Воскресенье 13 октября

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5 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день

5 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день
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Покупные соусы – это просто, но неинтересно. Рассказываем, как приготовить вкусные и необычные соусы в домашних условиях.

1. Песто

Песто — это классический итальянский соус, который можно использовать в пасте, на бутербродах или как заправку для салатов. Готовится он быстро и просто.

Ингредиенты:

• Базилик зеленый — 1 пучок

• Орехи кедровые — 3 ст. ложки

• Чеснок — 2 зубчика

• Сыр пармезан — 50 г

• Масло оливковое — 100 мл

• Соль крупная — щепотка

Приготовление:

1. Промойте базилик, удалите жесткие стебли и дайте ему немного обсохнуть.

2. В блендере смешайте базилик, очищенный чеснок, натертый пармезан и соль. Измельчите до однородной массы.

3. Постепенно добавляйте оливковое масло, продолжая взбивать.

4. Храните в холодильнике под крышкой не более 3 суток.

2. Йогуртовый соус

Этот диетический йогуртовый соус идеально подходит для легких салатов и закусок. Он низкокалорийный и невероятно вкусный.

Ингредиенты:

• Йогурт натуральный — 200 г

• Масло оливковое — 100 г

• Уксус белый винный — 3 ст. ложки

• Базилик свежий — 0,5 пучка

• Укроп — 0,5 пучка

• Перец черный молотый — по вкусу

• Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Промойте зелень и обсушите. Обрывайте листики базилика, стебли выбрасывайте.

2. В блендере смешайте зелень с солью до получения однородной массы.

3. В отдельной миске соедините йогурт, оливковое масло, уксус и перец.

4. Добавьте пюре из зелени к йогуртовой смеси и тщательно перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте соль.

3. Соус из помидоров с анчоусами

Этот соус прекрасно подходит для пасты и может стать основой для многих блюд.

Ингредиенты:

• Помидоры среднего размера — 5–6 шт.

• Анчоусы — 10 шт.

• Каперсы — 2–3 ст. ложки

• Маслины без косточек — 1 банка

• Перец черный свежемолотый — 1 ч. ложка

• Соль — 1 ч. ложка

• Базилик свежий — 0,5 пучка

• Петрушка свежая — 0,5 пучка

• Чеснок — 2 зубчика

• Уксус винный красный — 3 ст. ложки

• Масло оливковое — 2–3 ст. ложки

Приготовление:

1. Снимите кожицу с помидоров, опустив их на минуту в кипяток, а затем в ледяную воду.

2. Мякоть нарежьте кубиками.

3. Анчоусы и чеснок измельчите и обжарьте в сотейнике с оливковым маслом до появления аромата.

4. Добавьте мякоть помидоров и тушите до получения однородной массы.

5. Мелко нарежьте маслины и каперсы, добавьте их к соусу вместе с уксусом, солью и рубленой зеленью. Тушите еще 5 минут.

4. Чили-соус

Этот острый соус отлично подойдет для любителей пикантного вкуса.

▎Ингредиенты:

• Перцы чили свежие — 4–5 шт.

• Чеснок — 3 зубчика

• Уксус яблочный — 100 мл

• Сахар коричневый — 2 ст. ложки

• Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Перцы и чеснок очистите от семян и нарежьте мелко.

2. В блендере смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

3. Перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь и тушите еще 10 минут.

4. Остудите и храните в холодильнике.

5. Соус терияки

Этот сладко-соленый соус идеально подходит для маринования мяса или как добавка к рису.

Ингредиенты:

• Соевый соус — 100 мл

• Мед — 2 ст. ложки

• Чеснок — 2 зубчика

• Имбирь свежий тертый — 1 ч. ложка

• Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка

• Вода — 50 мл

Приготовление:

1. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, мед, чеснок и имбирь.

2. В отдельной миске разведите крахмал в воде и добавьте к соусу.

3. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.

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13 октября 2024, 16:09
Фото: Freepik
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