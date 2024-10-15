Ирина Шейк показала редкие кадры с дочерью от Брэдли Купера

Ирина Шейк поделилась редкими и трогательными фотографиями своей дочери Леи Де Сен. Ребенку исполнилось 7 лет.



На снимках видно, как они наслаждаются временем вместе на пляже, любуясь закатом. В компании мамы была и их пушистая собака по кличке Пинат, что в переводе означает "арахис". Эта маленькая черная собака стала настоящим членом семьи и частым спутником Ирины и Леи.

На двух фотографиях, которые модель опубликовала в соцсетях, мама и дочка выглядят счастливыми и беззаботными. На одном из снимков они обе улыбаются в камеру, а на другом Лея играет на пляже, одетая в яркие шорты, синюю толстовку и белую шапку. Чтобы сохранить конфиденциальность дочери, Ирина решила скрыть лицо Леи, добавив смайлик в виде черного сердца на семейном селфи.

Ирина Шейк всегда была осторожна в вопросах личной жизни и старается оградить свою дочь от внимания общественности. Несмотря на то что ее отношения с актером Брэдли Купером длились четыре года и завершились в 2019 году, они оба остаются преданными родителями для своей дочери. Брэдли часто берет Лею с собой на светские мероприятия. Например, он пригласил ее на премьеру своего фильма "Маэстро" в декабре 2023 года, где они вместе позировали на красной дорожке с Леди Гагой.