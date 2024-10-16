Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

С 4 по 9 октября в Москве прошла третья Московская неделя моды. Событие привлекло внимание 65 тысяч зрителей.



Мероприятие состоялось в Центральном выставочном зале "Манеж" и собрало около 200 дизайнеров из 41 города России и семи зарубежных стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Коста-Рику и Индию. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что участники имели возможность продемонстрировать свои творения, наладить деловые контакты и обменяться опытом с коллегами из разных уголков планеты.

В рамках недели моды прошло 83 модных показа, на которых многие бренды вдохновлялись культурными традициями и национальными особенностями. Например, дизайнер из Чебоксар представил коллекцию, основанную на чувашском костюме, а представитель Южно-Африканской Республики удивил зрителей яркими вечерними и повседневными образами, некоторые из которых напоминали крылья бабочки.

Для любителей моды был организован маркет, где можно было приобрести изделия 80 брендов. Профессионалы индустрии могли воспользоваться бизнес-шоурумом, где более 50 российских специалистов проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями.

В рамках мероприятия также прошло 25 лекций от лидеров модной индустрии. Спикеры обсуждали актуальные тренды, их эволюцию и влияние новых технологий, таких как нейросети, на процесс создания коллекций. Онлайн-трансляции лекций привлекли более двух миллионов зрителей.

Кроме того, Московская неделя моды включала фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Это событие объединило режиссеров из России и других стран, таких как Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция. Отобранные международным экспертным советом работы были показаны в центре дизайна Artplay.

Организатором Московской недели моды выступил Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Это мероприятие стало важной платформой для обмена идеями и развития модной индустрии как в России, так и за ее пределами.