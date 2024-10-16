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Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек
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С 4 по 9 октября в Москве прошла третья Московская неделя моды. Событие привлекло внимание 65 тысяч зрителей.

Мероприятие состоялось в Центральном выставочном зале "Манеж" и собрало около 200 дизайнеров из 41 города России и семи зарубежных стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Коста-Рику и Индию. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что участники имели возможность продемонстрировать свои творения, наладить деловые контакты и обменяться опытом с коллегами из разных уголков планеты.

В рамках недели моды прошло 83 модных показа, на которых многие бренды вдохновлялись культурными традициями и национальными особенностями. Например, дизайнер из Чебоксар представил коллекцию, основанную на чувашском костюме, а представитель Южно-Африканской Республики удивил зрителей яркими вечерними и повседневными образами, некоторые из которых напоминали крылья бабочки.

Фото: Московская неделя моды

Для любителей моды был организован маркет, где можно было приобрести изделия 80 брендов. Профессионалы индустрии могли воспользоваться бизнес-шоурумом, где более 50 российских специалистов проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями.

В рамках мероприятия также прошло 25 лекций от лидеров модной индустрии. Спикеры обсуждали актуальные тренды, их эволюцию и влияние новых технологий, таких как нейросети, на процесс создания коллекций. Онлайн-трансляции лекций привлекли более двух миллионов зрителей.

Фото: Московская неделя моды

Кроме того, Московская неделя моды включала фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Это событие объединило режиссеров из России и других стран, таких как Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция. Отобранные международным экспертным советом работы были показаны в центре дизайна Artplay.

Организатором Московской недели моды выступил Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Это мероприятие стало важной платформой для обмена идеями и развития модной индустрии как в России, так и за ее пределами.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2024, 16:43
Фото: Московская неделя моды
Московская неделя моды✓ Надежный источник

В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts

В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts
В Москве завершился третий выпуск фестиваля коротких фильмов о моде World Fashion Shorts. Событие стало неотъемлемой частью Московской недели моды. В этом году фестиваль впервые провел конкурс, в результате которого международный экспертный совет отобрал 40 фильмов, ставших основой для уникальных видеопотоков, представленных в мультимедийной инсталляции в центре дизайна Artplay.

Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака

Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака
Сэндвич-круассан с глазуньей, нежным сыром и ломтиками слабосоленой форели – это не просто завтрак, а настоящий кулинарный праздник. Для его приготовления мы выбрали яйца цесарки и безлактозный сулугуни, что делает блюдо более легким и подходящим для людей с непереносимостью лактозы. Блюдо идеально подойдет как для утреннего приема пищи, так и для позднего завтрака.

Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды

Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды
На днях в Москве прошла Московская неделя моды. Событие объединило около 65 тысяч гостей и более 200 дизайнеров из 41 города России и зарубежья. Мероприятие стало настоящим центром новой моды, объединив представителей индустрии: от дизайнеров до байеров, от производителей до маркетологов и журналистов.

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой

Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой
В гостях у Дни.ру выдающийся эксперт перманентного макияжа Ольга Яковлева. Ольга – международный спикер и судья масштабных конференций и чемпионатов, автор двух YouTube каналов на английском и русском языках об индустрии, лауреат премии People Awards Казахстан в номинации "Эксперт перманентного макияжа 2024", член Евразийского Художественного союза и американской TattooArtGlobal Association, художник по восстановлению и реконструкции ареол груди после мастэктомии и член независимой ассоциации "Beliff", которая помогает женщинам в коррекции эстетических дефектов кожи и восстановлении ареолярного комплекса. И последнее в достижениях нашего гостя сегодня играет особенную роль, так как именно 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы, который по традиции проводится ежегодно.

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут

Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут
Приготовить вкусный и сытный суп всего за 10 минут – это реально! Предлагаем вам рецепт, который не требует долгого приготовления бульона, но при этом порадует насыщенным вкусом и ароматом. Такой суп станет отличным вариантом для обеда или ужина в любое время года. Ингредиенты: • Отварной нут — 1 банка • Сладкий перец — 1 шт.

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