Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Если вы ищете, что быстро приготовить на обед или ужин, то капуста с беконом и луком – идеальный вариант. Это блюдо не только простое в приготовлении, но и очень сытное.



Мы использовали уже нарезанную капусту, чтобы сократить время на готовку. Вы можете нашинковать ее самостоятельно.

Ингредиенты на 2 порции:

• Капуста белокочанная (резаная) — 250 г

• Лук репчатый — 1 шт.

• Бекон — 150-200 г

• Растительное масло для жарки — 2 ч. л.

• Зира — щепотка

• Соль — по вкусу

• Перец чёрный свежемолотый — по вкусу

• Укроп свежий — для подачи (по желанию)

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки ингредиентов. Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте на небольшие ломтики. Эти два ингредиента создадут основу для насыщенного вкуса блюда.

Шаг 2: Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выложите на сковороду лук и бекон. Обжаривайте их на среднем огне около 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы лук стал мягким и бекон подрумянился.

Шаг 3: Когда лук и бекон будут готовы, добавьте к ним зиру, посолите и поперчите по вкусу. Затем положите нарезанную капусту. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.

Шаг 4: Жарьте капусту с беконом и луком ещё 5-7 минут до готовности. Не забывайте помешивать, чтобы капуста не пригорала. Когда блюдо будет готово, можно подать его, посыпав мелко нарезанным укропом для свежести и аромата.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 236 kcal

• Белки: 7 г

• Жиры: 18 г

• Углеводы: 6 г

• Насыщенные жиры: 5 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 0 г