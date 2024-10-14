Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Королева покаялась перед народом Тесты Прилучный рассказал о работе с женой Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагонеТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне "Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллионаЧто случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

Лента новостей

Понедельник 14 октября

13:29От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы 13:25ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы 12:59Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день 12:08Тест: из какой страны этот сувенир? 10:51Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 10:19Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 10:11Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 08:58Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность 06:38Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте 03:09Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем 00:03В чем фишка ринопластики по бескровной методике 18:21Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 16:095 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день 14:38Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения 12:04Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру 10:07Испытывающая жуткую тревогу из-за детей Тодоренко обратилась к специалисту 06:0990 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста 03:46Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 00:12Сколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 00:08"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 23:26"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе 18:46Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников 18:22Названа самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 16:43Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки 14:18Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке 12:33Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское" 10:17Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера 06:19ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда 03:11Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету 00:10Как приготовить вегетарианский бургер: вкусно и полезно 21:53Боня чудом избежала страшных последствий встречи со скандально известным рэпером Дидди 19:02Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи? 18:05Жуткий ураган застал врасплох звезду сериала "Клуб" Задорожную: Почти сутки нет света 16:51Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения 15:54Пластический хирург сделал заявление об операциях Бородиной и назвал их стоимость 15:22В Московском зоопарке рассказали, как проходят трансляции из вольеров 14:41Фестиваль вкусов и мастер-классы: что ждет гостей парка "Москино" в эти выходные 13:47СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд? 13:07ТЕСТ: Всего лишь четверть любителей советского кино ответят на 7/7 вопросов 09:54Выпечка на скорую руку: самый простой рецепт песочного печенья 09:37Вдова Андрея Миронова смертельно больна 09:28ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по профессии ее героини 08:53Алсу призналась, что страдает после развода с Яном Абрамовым 06:23Дочь Киркорова высмеивает отца за деньги 03:16Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года 00:17Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов 21:34Прилучный впервые отреагировал на громкие обвинения о разладе ребенка с Муцениеце 20:42Тест: угадай советский фильм по вывескам разных учреждений 18:31Шаляпин после едких нападок потратил на свои зубы целое состояние 17:27Всплыли сенсационные подробности развода Шнурова с женой: жесткие правила и денежный вопрос
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день
96

Если вы ищете, что быстро приготовить на обед или ужин, то капуста с беконом и луком – идеальный вариант. Это блюдо не только простое в приготовлении, но и очень сытное.

Мы использовали уже нарезанную капусту, чтобы сократить время на готовку. Вы можете нашинковать ее самостоятельно.

Ингредиенты на 2 порции:

Капуста белокочанная (резаная) — 250 г

• Лук репчатый — 1 шт.

• Бекон — 150-200 г

• Растительное масло для жарки — 2 ч. л.

• Зира — щепотка

• Соль — по вкусу

• Перец чёрный свежемолотый — по вкусу

• Укроп свежий — для подачи (по желанию)

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки ингредиентов. Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте на небольшие ломтики. Эти два ингредиента создадут основу для насыщенного вкуса блюда.

Шаг 2: Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выложите на сковороду лук и бекон. Обжаривайте их на среднем огне около 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы лук стал мягким и бекон подрумянился.

Шаг 3: Когда лук и бекон будут готовы, добавьте к ним зиру, посолите и поперчите по вкусу. Затем положите нарезанную капусту. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.

Шаг 4: Жарьте капусту с беконом и луком ещё 5-7 минут до готовности. Не забывайте помешивать, чтобы капуста не пригорала. Когда блюдо будет готово, можно подать его, посыпав мелко нарезанным укропом для свежести и аромата.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 236 kcal

• Белки: 7 г

• Жиры: 18 г

• Углеводы: 6 г

• Насыщенные жиры: 5 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 0 г

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2024, 12:59
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем

Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем
Современная стоматология быстро развивается. Каждый год появляются новые технологии для лечения и ухода за зубами. Ортодонты и гнатологи вводят новые методы, которые делают лечение более комфортным, безопасным и эффективным. О том какие тенденции в стоматологии будут набирать популярность в ближайшем будущем и как они повлияют на нашу улыбку, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская. Стоматология является одной из ключевых сфер медицины.

В чем фишка ринопластики по бескровной методике

В чем фишка ринопластики по бескровной методике
Ринопластика – одна из самых востребованных пластических операций. Стремление к идеальному профилю толкает людей на поиск наиболее щадящих и эффективных методов. В 2024 году все большую популярность набирает бескровная ринопластика, обещая коррекцию формы носа без традиционных хирургических вмешательств и длительного реабилитационного периода.

5 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день

5 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день
Покупные соусы – это просто, но неинтересно. Рассказываем, как приготовить вкусные и необычные соусы в домашних условиях. 1.

Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки

Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки
Сочные, хрустящие чебуреки у многих вызывают ностальгию по советской эпохе. Именно тогда это незамысловатое, но питательное и удивительно вкусное блюдо прочно вошло в рацион жителей страны, став прообразом современного фастфуда. И сегодня оно ассоциируется с ароматом домашней кухни и уютными перекусами.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября

Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября
Октябрь – время премьер, релизов и громких выходов. Все самое интересное, самое вкусное, самое яркое! Не пропустите лучшие события по версии "Дни.ру"! РЕЛИЗ"Телефонный звонок"Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит "Телефонный звонок".

Выбор читателей

13/10Вск"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 12/10СбтНазвана самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 13/10ВскПрилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 13/10ВскСколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 13/10ВскМеган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 12/10Сбт"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе