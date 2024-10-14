Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день

Мы использовали уже нарезанную капусту, чтобы сократить время на готовку. Вы можете нашинковать ее самостоятельно.
Ингредиенты на 2 порции:
• Капуста белокочанная (резаная) — 250 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Бекон — 150-200 г
• Растительное масло для жарки — 2 ч. л.
• Зира — щепотка
• Соль — по вкусу
• Перец чёрный свежемолотый — по вкусу
• Укроп свежий — для подачи (по желанию)
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки ингредиентов. Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Бекон нарежьте на небольшие ломтики. Эти два ингредиента создадут основу для насыщенного вкуса блюда.
Шаг 2: Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выложите на сковороду лук и бекон. Обжаривайте их на среднем огне около 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы лук стал мягким и бекон подрумянился.
Шаг 3: Когда лук и бекон будут готовы, добавьте к ним зиру, посолите и поперчите по вкусу. Затем положите нарезанную капусту. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
Шаг 4: Жарьте капусту с беконом и луком ещё 5-7 минут до готовности. Не забывайте помешивать, чтобы капуста не пригорала. Когда блюдо будет готово, можно подать его, посыпав мелко нарезанным укропом для свежести и аромата.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 236 kcal
• Белки: 7 г
• Жиры: 18 г
• Углеводы: 6 г
• Насыщенные жиры: 5 г
• Пищевые волокна: 2 г
• Добавленный сахар: 0 г