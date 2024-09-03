Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Понедельник 2 сентября

22:15ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию 21:26Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук 19:23Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка 17:03"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва 16:47"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик 16:05Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова 12:42Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 10:40Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 10:35В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества 09:49Больной онкологией Дроздов вернется к работе 09:17Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 08:44Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 06:09Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь 03:05Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций 00:16Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе 18:12Топ бесполезных косметологических процедур: мнение профессионала 16:23Всплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 14:06Инструкция: как понять любой школьный предмет 12:39Тест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 10:56Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ 10:14Дарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 09:18Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве 09:12В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 06:03Рабочий режим: как помочь ребенку настроиться на ранние подъемы и учебу после каникул 03:36Как узнать, что он – альфонс 00:04Сто к одному – как избежать конфликтов в семье 18:06Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 16:19Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 14:11Как перестать вступать в токсичные отношения 12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 08:16 Московские театры подготовили к новому сезону более 200 премьер 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына

Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына
6

Мария Погребняк нажила себе долги.

По новостным пабликам пробежала волна новостей о том, что Мария Погребняк, находящаяся на позднем сроке беременности, накопила свыше 120 тысяч рублей долга по штрафам за нарушение правил ПДД.

Блогер рассказала поклонникам, что произошло на самом деле. Она подтвердила, что штрафов действительно много, но все они преимущественно за парковку, которая ей как многодетной маме полагается бесплатно.

Погребняк рассказала, что она просто забыла подтвердить статус своей многодетности, в следствие чего накопилась приличная сумма. А теперь у нее не получается подать документы онлайн. Получилось так, что беременная блогерша пострадала из-за младшего сына, свидетельство о рождении которого выдано в Германии. По этой причине Госуслуги не принимают заявление. В поддержке ей помочь не могут, как и в МФЦ.

Бизнесвумен пожаловалась также, что многие СМИ написали, что штрафы за разговоры по телефону за рулем. Но она опровергла эту информацию, объяснив, что очень редко позволяет себе такое. Блогер также обратилась к подписчикам за советом.

"Если у кого-то был подобный опыт или есть советы, как быстрее решить вопрос с продлением статуса, буду благодарна за любую помощь!", – написала Погребняк.

Кстати, Мария Погребняк сообщила поклонникам, что вышла замуж 31 августа бизнесмена Игоря Головинского, от которого ждет ребенка. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Блогер воспитывает еще троих сыновей от футболиста Павла Погребняка.

Телеграм канал

3 сентября 2024, 00:05
Мария Погребняк. Фото:RuTube / Злые языки
Телеграм-канал @Mariapogas• Требует проверки

Фоторепортаж

Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя

"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ

ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию

ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию
Окунитесь в атмосферу советских курортов и проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые места отдыха граждан СССР. Сможете ли вы угадать знаменитые курорты по их описаниям? Советский Союз славился своими многочисленными курортами, разбросанными по всей территории огромной страны.

Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук

Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук
Комика Гарика Харламова сняли рядом с бывшей женой. Гарик Харламов и Кристина Асмус официально оформили развод в 2020 году после восьми лет брака.

Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка

Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка
Телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова выложила снимок дочери, но, как оказалось, напрасно. В феврале прошлого года исполнилась давняя мечта Ольги Орловой: она стала матерью во второй раз.

"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва

"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва
Певец Сергей Лазарев пережил стресс, о чем рассказал поклонникам. Накануне Сергей Лазарев выступил в Альметьевске на Дне нефтяника.

Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова

Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова
Светский обозреватель и шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал внешний вид изменившегося Филиппа Киркорова, народного артиста России. В последние годы Филипп Киркоров весьма активно экспериментирует со своей внешностью.

Выбор читателей

01/09ВскДарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 01/09ВскТест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 02/09ПндВозмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 01/09ВскВсплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 01/09ВскВ результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 02/09ПндБедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии