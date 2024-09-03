Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына

Мария Погребняк нажила себе долги.

По новостным пабликам пробежала волна новостей о том, что Мария Погребняк, находящаяся на позднем сроке беременности, накопила свыше 120 тысяч рублей долга по штрафам за нарушение правил ПДД.

Блогер рассказала поклонникам, что произошло на самом деле. Она подтвердила, что штрафов действительно много, но все они преимущественно за парковку, которая ей как многодетной маме полагается бесплатно.

Погребняк рассказала, что она просто забыла подтвердить статус своей многодетности, в следствие чего накопилась приличная сумма. А теперь у нее не получается подать документы онлайн. Получилось так, что беременная блогерша пострадала из-за младшего сына, свидетельство о рождении которого выдано в Германии. По этой причине Госуслуги не принимают заявление. В поддержке ей помочь не могут, как и в МФЦ.

Бизнесвумен пожаловалась также, что многие СМИ написали, что штрафы за разговоры по телефону за рулем. Но она опровергла эту информацию, объяснив, что очень редко позволяет себе такое. Блогер также обратилась к подписчикам за советом.

"Если у кого-то был подобный опыт или есть советы, как быстрее решить вопрос с продлением статуса, буду благодарна за любую помощь!", – написала Погребняк.

Кстати, Мария Погребняк сообщила поклонникам, что вышла замуж 31 августа бизнесмена Игоря Головинского, от которого ждет ребенка. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Блогер воспитывает еще троих сыновей от футболиста Павла Погребняка.