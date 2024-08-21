Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются

Телеведущая Регина Тодоренко долгое время находится за пределами России.

Регина Тодоренко улетела в Китай ради съемок нового проекта. Из-за этого ей пришлось на время бросить своих сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Правда, во время работы телезвезда постоянно думала о детях, ведь это был первый раз, когда она рассталась с ними так надолго.

Взвыв от тоски по наследникам, Регина Тодоренко вместе с супругом Владом Топаловым решила доставить их в Поднебесную. "Отсюда не хочется уезжать, хотя я так соскучилась по семье. Начинаются испытания, хотя они не заканчивались. <...> Решили отправить деток в Китай", – написала телезвезда в соцсети.

Но, несмотря на долгожданное событие, чувствовать себя радостной Тодоренко не может из-за возникших трудностей. "Таксист не приехал в назначенное время. Я бежала на всех парах, чтобы успеть в самолет. Ведь в другом городе мне надо встречать детей в аэропорту", – рассказала знаменитость.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились 2018 году. Их первенец появился на свет спустя полтора месяца после официальной церемонии бракосочетания. Пара сыграла свадьбу только летом 2019-го. Торжество состоялось в Италии. Второй сын родился весной 2022-го.