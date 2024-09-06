Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке

Мария Погребняк рассказала о самочувствии после родов.

Накануне Мария Погребняк в соцсетях показала видео из элитного роддома, куда она отправилась с красивой укладкой и макияжем. Блогер продемонстрировала, как выглядит родильное отделение, где ей предстояло произвести на свет четвертого ребенка. В следующий раз она обещала выйти на связь уже из своей палаты.

И вот теперь стало известно, что многодетная мама еще раз утвердилась в своем статусе. Журналисты узнали, как чувствует себя блогер, ведь в последнее время она жаловалась на боли в ногах. При ее стройном теле живот был слишком тяжелым, из-за чего было сложно передвигаться в последнее время и даже сидеть стало почти невозможно.

Мария рассказала журналистам, что на протяжении всего процесса с ней находились лучшие врач и акушерки. Сейчас она находится в палате, принимает поздравления и потихоньку приходит в себя.

Мария поделилась подробностями.



"Передо мной лежит месячный ребенок, весом 3820. Врачи в шоке, как он во мне уместился", — призналась Погребняк.

Пол малыша блогер решила раскрыть при выписке. Кто это будет, Владимир или Россияна, пока подписчикам остается только гадать. Старшие дети Марии еще не познакомились с новым членом семьи, поскольку находятся на учебе. Они поздравили маму по телефону и с нетерпением ждут встречи с малышом.

Напомним, блогер воспитывает троих сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком. Старший в этом году поступил в вуз. В одном из интервью Мария рассказывала, как с рождением ребенка превратилась в домохозяйку и начала с тройным усердием обустраивать быт. Сейчас, однако, блогер призналась, что в декрет уходить не планирует.