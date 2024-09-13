Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей

15 сентября принцу Гарри исполнится 40 лет. Стало известно, как он отметит свой праздник. Герцог Сассекский запланировал масштабное гуляние, но при этом отказался от Меган Маркл – сын Карла III проведет юбилейную дату без жены.
В этот раз Гарри выбрал друзей, именно с ними он намерен податься в кратковременное путешествие. Для молодых людей будет организован своеобразный мальчишник. Место, где пройдет вечеринка, держится в тайне. Меган будет ждать его дома с детьми.
Поговаривают, что принц так и не смог прижиться в Америке, поэтому периодически позволяет себе выбираться в путешествия без супруги. Близкие к герцогу Сассекскому источники поведали журналистам, что британец давно задумался о возвращении домой, но пока не может этого сделать, поскольку разорвал все отношения с семьей монархов и отрекся от своей родной страны. По слухам, Гарри не хотел такого исхода и очень обижен, поскольку все пошло не так, как он планировал.
Напомним, 12 лет назад принц уже принимал участие в уикэнде с друзьями, после которого попал на обложки британских таблоидов в обнаженном виде. Тогда герцог еще не был женат и носил репутацию дебошира и ловеласа. Сейчас же в жизни сына монарха все изменилось. Недавно он признавался в одном из интервью, что лучшим подарком для него стало рождение его замечательных детей.