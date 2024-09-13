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Четверг 12 сентября

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Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей

Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей
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Принц Гарри решил провести время без своей супруги.

15 сентября принцу Гарри исполнится 40 лет. Стало известно, как он отметит свой праздник. Герцог Сассекский запланировал масштабное гуляние, но при этом отказался от Меган Маркл – сын Карла III проведет юбилейную дату без жены.

В этот раз Гарри выбрал друзей, именно с ними он намерен податься в кратковременное путешествие. Для молодых людей будет организован своеобразный мальчишник. Место, где пройдет вечеринка, держится в тайне. Меган будет ждать его дома с детьми.

Поговаривают, что принц так и не смог прижиться в Америке, поэтому периодически позволяет себе выбираться в путешествия без супруги. Близкие к герцогу Сассекскому источники поведали журналистам, что британец давно задумался о возвращении домой, но пока не может этого сделать, поскольку разорвал все отношения с семьей монархов и отрекся от своей родной страны. По слухам, Гарри не хотел такого исхода и очень обижен, поскольку все пошло не так, как он планировал.

Напомним, 12 лет назад принц уже принимал участие в уикэнде с друзьями, после которого попал на обложки британских таблоидов в обнаженном виде. Тогда герцог еще не был женат и носил репутацию дебошира и ловеласа. Сейчас же в жизни сына монарха все изменилось. Недавно он признавался в одном из интервью, что лучшим подарком для него стало рождение его замечательных детей.

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13 сентября 2024, 00:12
Принц Гарри. Фото: YouTube / @bbcnewsrussian
Страсти✓ Надежный источник

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Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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