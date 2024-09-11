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Среда 11 сентября

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Связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен

Связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен
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Секрет Григория Лепса раскрыл эксперт.

Летом Григорий Лепс представил публике свою молодую невесту. Авроре едва исполнилось 18 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, певец не чувствует себя рядом с девушкой стариком. Это доказывает его смелость в стилистических решениях.

Так, на одном из недавних частных мероприятий исполнитель хита "Самый лучший день" появился перед зрителями в новом образе. Артист сбрил волосы по бокам, оставив лишь сверху небольшое количество растительности. Но этот шаг, по словам специалиста по волосам Ивана Грома, стал его фатальной ошибкой.

По мнению стилиста, связавшийся с малолеткой Лепс серьезно болен. Эксперт заметил у певца проблемы с волосами. Ранее это было не возможно сделать, поскольку прическа Григория была либо экстремально короткая, либо длинная, когда его шевелюра начинала завиваться в кудри.

Иван Гром заявил, что Лепс страдает от алопеции – выпадения волос, и порекомендовал артисту носить только короткие стрижки. Они успешно помогут скрыть недостаток. А длинные волосы певицу категорически не рекомендованы, потому что, по мнению специалиста, исполнитель имеет тонкие волосы, и они будут придавать образу нездоровый вид.

Кроме того, Гром предположил, что Лепс уже делал пересадку волос, потому что на "Новой волне" появился с выбритым затылком, а на фронтально-теменной зоне волосы остались на месте.

Учитывая отношения артиста с молодой девушкой, эксперт еще раз настоял на том, что звезде эстрады нельзя сильно отращивать волосы. Это придает ему несколько лишних лет.

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11 сентября 2024, 08:51
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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