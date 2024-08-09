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Пятница 9 августа

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"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором

"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором
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Певица Натали продолжила карьеру после случившейся трагедии.

Летом 2023 года скончался муж певицы Натали. Александр Рудин умер на 54-м году жизни. По словам артистки, у ее супруга были осложнения, вызванные ковидом. Случившееся стало ударом для исполнительницы хита "Ветер с моря дул", поэтому весь последний год она находилась в тени.

Натали вернулась в шоу-бизнес с новой песней – "Хоопонопоно". В связи с этим с артисткой пообщались журналисты "МУЗ-ТВ", сыграв с ней в игру. Они предложили певице выбрать один из двух ее хитов. Это оказалось весьма сложной задачей для 50-летней исполнительницей.

Первым же вопросом журналисты поставили Натали перед сложным выбором: "Ветер с моря дул" или "О Боже, какой мужчина"? Певица долго думала, прежде чем назвать хит 2012 года. Но на этом игра не закончилась. Когда артистку попросили определиться между песней "Николай" и "О Боже, какой мужчина", она выбрала первый вариант.

"Там же не просто Николай, а Николай Басков", – отметила певица.

К слову, интернет-пользователи неоднозначно восприняли новую композицию от Натали. Некоторые сочли песню "Хоопонопоно" плагиатом на известную песню конца XX века. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

9 августа 2024, 16:43
Певица Натали. Фото: соцсети
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