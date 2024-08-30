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Пятница 30 августа

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Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП

Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП
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Жена телеведущего Дмитрия Диброва поделилась тревожной новостью. Она попала в ДТП во время отдыха в Турции.

По словам Полина Дибровой, это не первая опасная ситуация, с которой ей пришлось столкнуться за время поездки. Полина рассказала, что первой угрозой стал случай в тренажерном зале, когда незакрепленный блин весом десять килограммов упал всего в нескольких сантиметрах от нее. Этот инцидент стал для нее настоящим шоком, но она не могла предположить, что впереди ее ждет еще одно испытание.

Во время трансфера к месту назначения их автомобиль попал в аварию. По словам Полины, водитель не смог затормозить, и они буквально "летели в ограждение". Это событие заставило ее задуматься о том, что же происходит. "Вот сижу и думаю, это о чем?", — написала она, подчеркивая свою тревогу и недоумение.


Несмотря на эти неприятные инциденты, Полина отдыхает в пятизвездочном отеле вместе с детьми и подругами. Важно отметить, что такие ситуации могут произойти с каждым, и они подчеркивают необходимость быть внимательными и осторожными в любых обстоятельствах.

Дмитрий Дибров и Полина познакомились, когда ей было всего 17 лет. Их брак вызвал много обсуждений и критики в СМИ из-за значительной разницы в возрасте: Полина младше своего мужа на 30 лет. Однако пара уже 17 лет вместе и воспитывает троих сыновей.

Телеграм канал

30 августа 2024, 21:59
Полина Диброва. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

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