Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь

Александр Овечкин рассказал, что связывает его с популярной телеведущей.



Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин недавно пообщался с журналистами и рассказал, какую роль в его жизни играет певица Ольга Бузова. Он признался, что никогда не слушает песни исполнительницы перед игрой, поскольку под знаменитые треки невозможно полноценно настроиться на матч.

При этом Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой. Он отметил, что очень хорошо относится к артистке.

"Тащусь от Бузовой", — признался он.

Впрочем, искать тут романтическую подоплеку нет смысла. Жена Овечкина является подругой Ольги и постоянно берет мужа на концерты звезды. В прошлом году Александр побывал на вечеринке с участием Бузовой. Тогда исполнительница хита "Мало половин" опубликовала видео, на котором они с хоккеистом танцуют. Телеведущая была приглашена на день рождения форварда, где даже исполнила свои песни.

Напомним, недавно Бузова заявила о своей беременности. Намеками стали ее многочисленные сторис с пинетками и поглаживание живота на публике. Однако поклонники не верят этой новости, поскольку некоторые публикации Ольги, в том числе в бассейне с бутылкой алкогольного напитка, заставляют их сомневаться в этом. Для чего Бузова интригует подписчиков нам еще предстоит узнать.