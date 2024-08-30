Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Пятница 30 августа

15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов 19:57Отношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 19:19Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы 19:13Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 18:45Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО 18:30Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах 18:15Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком 17:43Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября 16:56Абрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 16:53День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030" 16:25Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар" 16:03Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 15:51"Нарциссичный и токсичный": Бородина разозлилась из-за выходок нового любовника 14:12Прошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 13:45На фоне слухов о госпитализации Буйнова его жена сделала громкое заявление 12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму 08:53Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается 06:12Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы 03:18Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков 00:14Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов 21:23Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской 21:20В районе Филевский парк достраивают школу с инженерным и медицинским комплексами 21:11С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг 20:32Парк "Яуза" преображается: отремонтированы четыре мостика у ротонды "Храм воздуха" 19:46"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом 19:39Жители ТиНАО получили доступ ко всем темам для сообщений на портале "Наш город" 18:55ТЕСТ: Что действительно было написано на советском плакате? 18:50ВДНХ готовит насыщенную программу для школьников к новому учебному году 18:03Как москвичи улучшают проект "Мой спортивный район" 18:02Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка 17:52Стало известно о работе Малахова на другом телеканале 17:31Кудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь!
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь

Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь
229

Александр Овечкин рассказал, что связывает его с популярной телеведущей.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин недавно пообщался с журналистами и рассказал, какую роль в его жизни играет певица Ольга Бузова. Он признался, что никогда не слушает песни исполнительницы перед игрой, поскольку под знаменитые треки невозможно полноценно настроиться на матч.

При этом Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой. Он отметил, что очень хорошо относится к артистке.

"Тащусь от Бузовой", — признался он.

Впрочем, искать тут романтическую подоплеку нет смысла. Жена Овечкина является подругой Ольги и постоянно берет мужа на концерты звезды. В прошлом году Александр побывал на вечеринке с участием Бузовой. Тогда исполнительница хита "Мало половин" опубликовала видео, на котором они с хоккеистом танцуют. Телеведущая была приглашена на день рождения форварда, где даже исполнила свои песни.

Напомним, недавно Бузова заявила о своей беременности. Намеками стали ее многочисленные сторис с пинетками и поглаживание живота на публике. Однако поклонники не верят этой новости, поскольку некоторые публикации Ольги, в том числе в бассейне с бутылкой алкогольного напитка, заставляют их сомневаться в этом. Для чего Бузова интригует подписчиков нам еще предстоит узнать.

Телеграм канал

30 августа 2024, 14:49
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации

"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации
Актер Борис Щербаков оказался в центре внимания. Это случилось после сообщений о его госпитализации. В ответ на слухи о проблемах со здоровьем, которые распространились через телеграм-каналы, Народный артист России решительно опроверг информацию о своем состоянии.

Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал

Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал
Владимир Кузьмин не хочет общаться с братом. Александр Кузьмин пожаловался журналистам на равнодушное отношение своего родственника Владимира Кузьмина.

Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей

Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей
Наталья Фриске не смогла промолчать в ответ на несправедливость медперсонала. Мама Натальи Фриске почувствовала недомогание, поэтому заботливая дочь тут же записала ее на прием к врачу.

Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость

Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость
Татьяна Брухунова поделилась кадрами семейной идиллии с подписчиками. Семья Евгения Петросяна сейчас наслаждается последними летними деньками в солнечном Сочи.

Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице

Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице
Анастасия Волочкова доверилась профессионалам. Анастасия Волочкова постоянно демонстрирует поклонникам свою стройную фигуру.

Выбор читателей

28/08СрдСтроящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой 28/08СрдКудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь! 28/08СрдЛюди бросились на помощь пострадавшей Барановской 28/08Срд"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом 28/08СрдСтало известно о работе Малахова на другом телеканале 28/08СрдС треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг