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Среда 28 августа

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С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг

С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг
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Рэпер Баста известен не только своими музыкальными достижениями, но и предпринимательской деятельностью. Сообщается, что Василий Вакуленко принял решение закрыть свой магазин одежды.

Этот шаг стал итогом многолетних усилий, которые, к сожалению, не принесли ожидаемого успеха. Бренд музыканта оказался чемоданом без ручки, и в 2022 году убытки составили впечатляющие 13 миллионов рублей.

Баста зарегистрировал ООО "Магаз" еще в 2010 году, надеясь на успех в мире моды. Однако его попытки создать прибыльный бизнес в этой сфере с треском провалились. Несмотря на талант и популярность артиста, его одежда не смогла завоевать рынок, а конкуренция в индустрии моды оказалась слишком высокой. Закрытие магазина стало логичным шагом для рэпера, который предпочитает сосредоточиться на более успешных проектах.

Тем не менее, продажа одежды – это не единственный бизнес Басты. Рэпер активно развивает свой музыкальный лейбл и ресторанный бизнес, что приносит ему стабильный доход. Более того, он продолжает выступать на концертах и корпоративных мероприятиях, что также способствует его финансовому благополучию. Баста остается востребованным артистом, и его музыка продолжает находить отклик у слушателей.

Несмотря на закрытие магазина одежды, Баста продолжает уверенно двигаться вперед в своей карьере. Его опыт показывает, что не все начинания могут быть успешными, но главное – уметь адаптироваться и находить новые пути для достижения целей.

Телеграм канал

28 августа 2024, 21:11
Баста. Фото: соцсети
Звездач✓ Надежный источник

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