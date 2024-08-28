SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

Поведение Ярослава Дронова назвали аморальным.

Как недавно стало известно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman запросил за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей. В Госдуме на этот счет высказались однозначно, предложив ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов суммой в 1 млн рублей.

Этому предложению предшествовала не только история с Шаманом, но и недавнее выступление другого представителя отечественной эстрады Олега Газманова, который спел в Новгородской области за 8,25 млн рублей. По мнению депутатов, такая стоимость должна быть строго обоснована. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников тоже уверен, что в таких действиях артистов не все так явно.

"Выступать перед населением за такие деньги – аморально", – заявил продюсер.

Он также добавил, что за такую большую сумму должно быть большое шоу. Но в рамках городских мероприятий, как правило, артист не выкладывается полностью. Среди местного населения SHAMAN также подвергся публичному осуждению. Жители считают, что эти средства могли бы быть потрачены на более важные цели.

Ранее Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина тоже возмутилась решением властей выделить такие огромные деньги на выступление артиста, в то время как не все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получили компенсацию, а инфраструктура города еще не полностью восстановлена. Останина предложила Дронову отдать часть полученных за выступление средств населению. Однако сам Shaman это никак не прокомментировал, а его пресс-секретарь заявил, что "пока сказать нечего".

Кстати, концерт стоимостью 16,6 млн рублей запланирован на 30 августа в Оренбурге и продлится всего 1 час.