Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья

Определение своего фототипа – ключевой шаг на пути к безопасному и эффективному загару. Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City, за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше, делится своими многолетними знаниями и опытом, объясняя, как правильно определить свой фототип и и наслаждаться загаром без вреда для здоровья.



Понимание фототипа кожи

Фототип кожи – это классификация, основанная на способности кожи защищаться от ультрафиолетового (UV) излучения и предрасположенности к загару или ожогам. Этот тип определяется несколькими факторами, такими как цвет кожи, глаз, волос и реакция на солнце. Выделяют четыре основных фототипа:

Фототип I (Нордический тип). Кожа очень светлая, иногда с розоватым оттенком. Волосы светлые, включая блондинистые и рыжие оттенки. Глаза голубые, зеленые или серые. Этот тип кожи легко обгорает на солнце и требует особенно осторожного подхода к загару. Рекомендуется начинать с коротких сеансов в солярии – не более 3-5 минут на первой неделе. Постепенно можно увеличить продолжительность до 7-8 минут, но не более трех раз в неделю.

Фототип II (Светлый европейский тип). Кожа светлая с розовыми или бежевыми оттенками. Волосы могут быть от светлых до средне-коричневых. Глаза голубые, зеленые, серые или карие. Этот тип кожи может загореть при должной осторожности. Рекомендуется начинать с 5-7 минут в солярии, постепенно увеличивая время до 10-12 минут за сеанс, 2-3 раза в неделю.

Фототип III (Европейский тип). Кожа среднего оттенка, с оливковым или светло-коричневым оттенком. Волосы темно-коричневые или черные. Глаза темно-карие, зеленые или серые. Такой тип кожи загорает легче и равномернее. Можно начинать с 6-8 минут в солярии и постепенно увеличивать время до 12-15 минут, посещая солярий 2-3 раза в неделю.

Фототип IV-VI (Темный тип). Кожа от средне-коричневой до черной. Волосы темные, глаза темно-карие. Этот тип кожи почти не обгорает и легко загорает, что позволяет начинать с 8-10 минут в солярии. Оптимальная продолжительность сеансов – 15-18 минут, 2-3 раза в неделю, в зависимости от реакции кожи.

Как загорать в солярии с пользой для здоровья

Важно помнить, что загар в солярии требует постепенного подхода и внимательного отношения к состоянию кожи. Вне зависимости от фототипа, начальные сеансы должны быть короткими, чтобы кожа могла адаптироваться. Постепенно увеличивайте время сеансов, но не превышайте рекомендованное количество минут для вашего фототипа.

После сеанса в солярии рекомендуется увлажнять кожу, чтобы поддержать ее здоровье и предотвратить пересушивание. Используйте увлажняющие кремы и лосьоны, содержащие алоэ вера, витамин E и антиоксиданты, которые помогут восстановить кожу и снизить воспаление.

Регулярное посещение солярия с учетом вашего фототипа и соблюдение всех рекомендаций позволит вам наслаждаться красивым загаром без вреда для здоровья. Пусть ваш загар будет не только привлекательным, но и безопасным.