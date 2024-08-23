Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы

Бывший любовник Ольги Бузовой снова оказался в центре скандала. ПОлучивший условный срок Радий Лебедев обманул полузащитницу футбольного клуба "Зенит" Лину Якупову на сумму более 11 миллионов рублей.



По словам Якуповой, Лебедев предложил ей выгодные условия для покупки автомобилей с целью их последующей перепродажи. Спортсменка доверилась ему и на протяжении двух лет сотрудничала с ним, надеясь на прибыль. Однако вскоре выяснилось, что Радий несколько раз обманывал ее, оставляя без машин и денег.

В 2023 году он обратился к Якуповой с просьбой о помощи, утверждая, что у него возникли проблемы с законом и ему срочно нужны средства на адвоката. Спортсменка, желая поддержать его, взяла четыре кредита и перевела все деньги Лебедеву. Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества.



Общий ущерб от действий Лебедева составляет 11 миллионов рублей. За все время сотрудничества он вернул лишь 900 тысяч и перестал выходить на связь. После этого Якупова решила обратиться в полицию, и правоохранительные органы задержали обманщика.

Интересно, что на фоне этого скандала вновь вспоминается другой бывший бойфренд Бузовой — Денис Лебедев. Он также не обошелся без скандалов, утверждая, что артистка просила у него деньги, когда они встречались. В одном из своих интервью он рассказал, что даже давал ей деньги на жизнь и просил выписку со счета. По его словам, отношения с Бузовой закончились не лучшим образом, и у него остались теплые чувства к ней.

Денис высказал сожаление по поводу того, как они расстались, отметив, что у Ольги могли быть свои внутренние проблемы и страхи, которые повлияли на их отношения. Он считает, что им не хватило возможности обсудить все недоразумения и разногласия.